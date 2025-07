Tirupati Hisar Express Train Fire : प्लेन के बाद अब ट्रेन में लगी आग, हर तरफ मची हड़कंप…घटना का दिल दहला देने वाला Video आया सामने

Tirupati Hisar Express Train Fire : हाल के दिनों में हवाई यात्रा को लेकर कई घटनाएं सामने आई हैं। इनमें सबसे बड़ी अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा है, जिसमें 270 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब तिरुपति रेलवे स्टेशन पर एक बड़े रेल हादसे की खबर है।

सोमवार (14 जुलाई, 2025) को लूप लाइन पर खड़ी तिरुपति-हिसार एक्सप्रेस (04717) के दो डिब्बों में आग लग गई। ट्रेन के डिब्बों में आग लगते ही हड़कंप मच गया। हालांकि, गनीमत रही कि आग लगने की घटना के वक्त ट्रेन में कोई यात्री नहीं था, जिससे जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ।

इस घटना के बारे में वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि जनरल कोच में आग लगने से चारों तरफ धुआँ फैल गया। स्थानीय रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को आग लगने की घटना की सूचना दी।

अधिकारियों ने ड्राइवर की मदद से दोनों डिब्बों को ट्रेन से अलग किया ताकि आग दूसरे डिब्बों में न फैले। घटना के तुरंत बाद आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया। आग बुझाने के लिए सूखे केमिकल पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया।

#Tirupati—

Massive #fire in #Rayalaseema & #Shirdi Express – two coaches completely #burnt.

Firefighters are on site trying to control the #blaze.

More details are awaited.#Tirupati #TrainAccident #BreakingNews pic.twitter.com/7mkhETQXH7

— NewsMeter (@NewsMeter_In) July 14, 2025