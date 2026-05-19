ट्विशा शर्मा की लाइफ में ’12’ का मनहूस कनेक्शन? 5 महीने में ऐसा क्या हुआ… जो सबकुछ हो गया खत्म

Twisha Sharma: देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा (उत्तर प्रदेश) की रहने वाली ‘मिस पुणे’ ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालात में हुई मौत ने सबको चौंका दिया है. मिस पुणे’ का खिताब जीतने वाली ट्विशा शर्मा मॉडल, डिजिटल क्रिएटर और एक्ट्रेस भी थीं. MBA करके क्रिएटिव फील्ड में अपने सपनों को उड़ान देने की चाहत रखने वालीं ट्विशा ने आखिर भोपाल में अपने पति के घर के अंदर कैसे जान दे दी. वह 12 मई, 2026 को भोपाल में अपनी ससुराल में मृत पाई गईं.

17 साल पहले मॉडलिंग में रखा था कदम

नोएडा की रहने वाली ट्विशा ने 2009 से 2012 के बीच मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने ‘मिस पुणे’ सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब जीता. यहां से उनके लिए राह खुली. दरअसल, मिस पुणे का खिताब जीतने के बाद ट्विशा के लिए विज्ञापन, मॉडलिंग और अभिनय के क्षेत्र में नए दरवाज़े खुल गए.

मारी साउथ की फिल्मों में एंट्री

मिस पुणे का खिताब जीतने के बाद ट्विशा की जिंदगी में सबकुछ ठीक चल रहा था. वह शुरुआत में कई कॉमर्शियल विज्ञापनों में नज़र आईं. इसके बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा में भी काम किया. तेलुगू फ़िल्म ‘मुग्गुरु मोनागल्लू’ में उनके अभिनय को सराहा भी गया. वर्ष 2018 में उन्होंने ‘ज़रा संभल के’ नाम की एक शॉर्ट फ़िल्म में भी अभिनय किया था. ट्विशा को जानने वाले दोस्त और रिश्तेदारों का कहना है कि वह खुले विचारों वाली लड़की थी जो बंधनों में नहीं आजादी में जीने का माद्दा रखती थी.

फिल्में करने के बाद बदल लिया करियर

फिल्म में उम्मीद के मुताबिक, सफलता नहीं मिली तो ट्विशा ने आखिरकार अपने करियर को एक नया मोड़ देने का फ़ैसला किया.ट्विशा ने MBA की पढ़ाई की और कॉर्पोरेट जगत में कदम रखा. यहां उन्होंने कई सालों तक दिल्ली में काम किया. उसकी मार्केटिंग के साथ-साथ अभिनय और फ़िल्म निर्माण में भी गहरी दिलचस्पी थी. उसकी लिंकडिन प्रोफ़ाइल में यह भी ज़िक्र है कि उन्होंने मुंबई स्थित कंपनी ‘फ्लेवर पॉट फ़ूड्स’ में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम किया था. इसके बाद ‘जर्मन एकेडमी ऑफ़ डिजिटल एजुकेशन’ में कम्युनिकेशन और ऑनबोर्डिंग मैनेजर के पद पर अपनी सेवाएं दीं.

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कैसे हुई शादी

अपने कॉर्पोरेट करियर के दौरान ही दो साल पहले यानी वर्ष 2024 में ट्विशा की मुलाक़ात एक डेटिंग ऐप के ज़रिए वकील समर्थ सिंह से हुई. दोनों कई बार मिले, उनके परिवारों ने भी इस रिश्ते को मंज़ूरी दे दी. परिवारों की रजामंदी के बाद 12 दिसंबर, 2025 को उनकी शादी हो गई. शादी के समय से ही ट्विशा एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थीं और ‘वर्क फ्रॉम होम’ कर रही थीं. समर्थ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करते हैं, जबकि उनकी मां गिरिबाला सिंह रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं. .यह भी महज इत्तेफाक है कि 12 दिसंबर 2025 को ट्विशा की शादी हुई और 12 मई, 2026 को उनकी जान चली गई. ट्विशा ने 2012 की मिस पुणे का खिताब जीता था.

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