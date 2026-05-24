Home > देश > Twisha Sharma Funeral: ना पति ना बाप तो किसने किया ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार? देख नम हो गई हर आखें; वीडियो देख फट जाएगा कलेजा

Twisha Sharma Funeral: ना पति ना बाप तो किसने किया ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार? देख नम हो गई हर आखें; वीडियो देख फट जाएगा कलेजा

Twisha Sharma Funeral:अंतिम संस्कार के दौरान सभी की आंखें भर आईं. ट्विशा की मां की तबीयत खराब हो गई क्योंकि वह उन्हें अंतिम विदाई देते समय बार-बार रो रही थीं. अंतिम संस्कार के दौरान माहौल बेहद इमोशनल था, और सभी ने ट्विशा को नम आंखों से विदाई दी. दोबारा पोस्टमॉर्टम के बाद ट्विशा शर्मा के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया. मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

By: Divyanshi Singh | Published: May 24, 2026 7:12:18 PM IST

शादी के लाल जोड़े में ट्विशा की अंतिम विदाई
शादी के लाल जोड़े में ट्विशा की अंतिम विदाई


Twisha Sharma Funeral: दूसरे पोस्ट-मॉर्टम के बाद, ट्विशा शर्मा के परिवार ने आज उनका अंतिम संस्कार किया. ट्विशा के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ जमा हुई और उन्हें नम आंखों से विदाई दी.भोपाल की जानी-मानी हस्ती ट्विशा शर्मा को रविवार को नम आंखों से विदाई दी गई. उनका अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीति-रिवाजों के साथ भदभदा विश्राम घाट पर किया गया.ट्विशा का अंतिम संस्कार भोपाल AIIMS के मुर्दाघर से भदभदा विश्राम घाट ले जाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और करीबी दोस्त शामिल हुए.

भाई हर्षित शर्मा ने की अंतिम संस्कार की सभी रस्में

उनके भाई, मेजर हर्षित शर्मा ने अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी कीं. परिवार ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए गाय के गोबर से अंतिम संस्कार किया. घाट पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थीं.

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भर आईं सभी की आंखें

अंतिम संस्कार के दौरान सभी की आंखें भर आईं. ट्विशा की मां की तबीयत खराब हो गई क्योंकि वह उन्हें अंतिम विदाई देते समय बार-बार रो रही थीं. अंतिम संस्कार के दौरान माहौल बेहद इमोशनल था, और सभी ने ट्विशा को नम आंखों से विदाई दी. दोबारा पोस्टमॉर्टम के बाद ट्विशा शर्मा के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया. मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली AIIMS की टीम ने ट्विशा के शरीर का दोबारा पोस्टमॉर्टम किया. परिवार के लोग ओरिजिनल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से सहमत नहीं थे और उन्होंने दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग की.

हाई-लेवल री-पोस्टमॉर्टम 

इससे पहले आज सुबह से ही भोपाल AIIMS की मॉर्चरी में त्विशा की बॉडी का री-पोस्टमॉर्टम किया गया. इस पूरे प्रोसेस पर न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरा देश करीब से नज़र रखा. पांच मेंबर का एक्सपर्ट पैनल दिल्ली AIIMS से स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से आए फोरेंसिक बोर्ड के चेयरमैन डॉ. माइलो की लीडरशिप में पांच सीनियर डॉक्टरों का एक पैनल बहुत साइंटिफिक और सावधानी से पोस्टमॉर्टम किया.

SIT की कड़ी मॉनिटरिंग

मामले की पूरी जांच कर रही SIT टीम पूरे प्रोसेस के दौरान AIIMS कैंपस में मौजूद रही. कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक, पूरे री-पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी भी की गई ताकि कोई भी फैक्ट छूट न जाए.

Tags: Twisha Sharma
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