Twisha Sharma Funeral: ना पति ना बाप तो किसने किया ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार? देख नम हो गई हर आखें; वीडियो देख फट जाएगा कलेजा

Twisha Sharma Funeral: दूसरे पोस्ट-मॉर्टम के बाद, ट्विशा शर्मा के परिवार ने आज उनका अंतिम संस्कार किया. ट्विशा के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ जमा हुई और उन्हें नम आंखों से विदाई दी.भोपाल की जानी-मानी हस्ती ट्विशा शर्मा को रविवार को नम आंखों से विदाई दी गई. उनका अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीति-रिवाजों के साथ भदभदा विश्राम घाट पर किया गया.ट्विशा का अंतिम संस्कार भोपाल AIIMS के मुर्दाघर से भदभदा विश्राम घाट ले जाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और करीबी दोस्त शामिल हुए.

भाई हर्षित शर्मा ने की अंतिम संस्कार की सभी रस्में

उनके भाई, मेजर हर्षित शर्मा ने अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी कीं. परिवार ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए गाय के गोबर से अंतिम संस्कार किया. घाट पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थीं.

#WATCH | Madhya Pradesh | Last rites of Twisha Sharma performed by her brother Major Harshit Sharma at the crematorium in Bhopal pic.twitter.com/UzshVaagL4 — ANI (@ANI) May 24, 2026

भर आईं सभी की आंखें

अंतिम संस्कार के दौरान सभी की आंखें भर आईं. ट्विशा की मां की तबीयत खराब हो गई क्योंकि वह उन्हें अंतिम विदाई देते समय बार-बार रो रही थीं. अंतिम संस्कार के दौरान माहौल बेहद इमोशनल था, और सभी ने ट्विशा को नम आंखों से विदाई दी. दोबारा पोस्टमॉर्टम के बाद ट्विशा शर्मा के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया. मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

#WATCH | Twisha Sharma death case | Bhopal: Twisha’s brother, Major Harshit Sharma, says, “Twisha was a very emotional, caring and loving person. She used to take everyone along…” pic.twitter.com/oXUZv5CAZY — ANI (@ANI) May 24, 2026

VIDEO | Twisha Sharma death case: Twisha’s father Navnidhi Sharma and mother Rekha Sharma break down during the last rites of their daughter at Bhadbhada cremation ground. Family members also pay tribute to Twisha. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/BSJBLmaCja — Press Trust of India (@PTI_News) May 24, 2026

हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली AIIMS की टीम ने ट्विशा के शरीर का दोबारा पोस्टमॉर्टम किया. परिवार के लोग ओरिजिनल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से सहमत नहीं थे और उन्होंने दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग की.

#WATCH | Madhya Pradesh | Last rites of Twisha Sharma being performed at the crematorium in Bhopal pic.twitter.com/nAvG5l7sIP — ANI (@ANI) May 24, 2026

हाई-लेवल री-पोस्टमॉर्टम

इससे पहले आज सुबह से ही भोपाल AIIMS की मॉर्चरी में त्विशा की बॉडी का री-पोस्टमॉर्टम किया गया. इस पूरे प्रोसेस पर न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरा देश करीब से नज़र रखा. पांच मेंबर का एक्सपर्ट पैनल दिल्ली AIIMS से स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से आए फोरेंसिक बोर्ड के चेयरमैन डॉ. माइलो की लीडरशिप में पांच सीनियर डॉक्टरों का एक पैनल बहुत साइंटिफिक और सावधानी से पोस्टमॉर्टम किया.

SIT की कड़ी मॉनिटरिंग

मामले की पूरी जांच कर रही SIT टीम पूरे प्रोसेस के दौरान AIIMS कैंपस में मौजूद रही. कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक, पूरे री-पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी भी की गई ताकि कोई भी फैक्ट छूट न जाए.