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Twisha Sharma Father: सिस्टम काम नहीं कर रहा, बॉस करते… ट्विशा शर्मा के पिता ने कह दी बड़ी बात

Twisha Sharma Father Interview: नई दिल्ली में सोमवार को हुए वी वीमेन वांट कॉन्क्लेव और शक्ति अवॉर्ड्स 2026 में एक इंटरव्यू में, ट्विशा शर्मा के पिता, नवनिधि शर्मा ने इस लड़ाई के दौरान मिले सपोर्ट के बारे में खुलकर बात की और बताया कि आज के समय में सिर्फ़ सिस्टम पर निर्भर रहना काफ़ी नहीं है.

By: Shristi S | Published: August 10, 2026 9:55:19 PM IST

सिस्टम काम नहीं कर रहा, बॉस करते... ट्विशा शर्मा के पिता ने कह दी बड़ी बात
सिस्टम काम नहीं कर रहा, बॉस करते... ट्विशा शर्मा के पिता ने कह दी बड़ी बात


Twisha Sharma Father Interview: नई दिल्ली में सोमवार को हुए वी वीमेन वांट कॉन्क्लेव और शक्ति अवॉर्ड्स 2026 में एक इंटरव्यू में, ट्विशा शर्मा के पिता, नवनिधि शर्मा ने इस लड़ाई के दौरान मिले सपोर्ट के बारे में खुलकर बात की और बताया कि आज के समय में सिर्फ़ सिस्टम पर निर्भर रहना काफ़ी नहीं है. उन्होंने सिस्टम की कमियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि असली लड़ाई उन लोगों के ख़िलाफ है जो पावर के दम पर इसे मैनिपुलेट करते हैं.

इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सिस्टम और इस मुद्दे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वह इस पर ध्यान से बात करेंगे. उन्होंने कहा कि हम कई लेयर और अलग-अलग ग्रुप वाले सिस्टम में रहते हैं. हर सिस्टम के बॉस होते हैं, और कभी-कभी ऐसा लगता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है, लेकिन बॉस काम कर रहे होते हैं.

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पावर में बैठे लोगों के ख़िलाफ अपनी आवाज उठाएं

उन्होंने कहा कि देश में ज्यूडिशियल सिस्टम, पुलिसिंग और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनली ज़रूरी सिस्टम हैं, लेकिन आम आदमी को अक्सर लगता है कि सिस्टम जैसा सोचा गया है वैसा काम नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा कि लोगों के लिए पावर में बैठे लोगों के ख़िलाफ अपनी आवाज उठाना जरूरी है. ट्विशा के पिता ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी एक इंसान या ऑर्गनाइज़ेशन के खिलाफ़ नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि सिस्टम पावर से ऊपर हो. यानी, फ़ैसले कानून और नियमों के हिसाब से होने चाहिए, न कि किसी एक इंसान की पावर या पद के आधार पर.

जब ट्विशा की ताकत पूरे देश की आवाज बन गई

ट्विशा के पिता ने यह भी बताया कि इस केस के लिए धीरे-धीरे पब्लिक सपोर्ट बढ़ता गया. जब उन्होंने शुरू में आवाज़ उठाई, तो उन्हें सिर्फ़ दो-तीन लोगों का सपोर्ट मिला, लेकिन समय के साथ, मीडिया और देश भर के लोग उन्हें सपोर्ट करने लगे. ट्विशा के पिता  ने इस सपोर्ट के लिए मीडिया और देश के लोगों का शुक्रिया अदा किया.

उन्होंने कहा कि लोगों ने न सिर्फ़ उनकी कहानी पर यकीन किया, बल्कि यह भी माना कि उनकी बेटी इंसाफ़ की हक़दार है. इस पूरी लड़ाई में यह पब्लिक सपोर्ट बहुत जरूरी था. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया ने उनकी आवाज़ को दूर-दूर तक फैलाने में मदद की. जब किसी मुद्दे पर बड़ी संख्या में लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो यह एक तरह का सपोर्ट सिस्टम बनाता है. इस सपोर्ट ने उन्हें यह लड़ाई जारी रखने की ताकत दी.

हर साल हज़ारों बेटियों की मौत का ज़िक्र किया

इंटरव्यू में ट्विशा के पिता  ने महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और हैरेसमेंट का भी ज़िक्र किया. उन्होंने दावा किया कि हर साल 16,000 से ज़्यादा बेटियां दहेज या ससुराल में हैरेसमेंट जैसी स्थितियों के कारण अपनी जान गंवा देती हैं. उन्होंने इसे समाज के लिए बहुत गंभीर और चिंताजनक मुद्दा बताया. 

उन्होंने कहा कि आज, महिलाएं अपनी पहचान बना रही हैं और ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. इसलिए, उन्हें सिर्फ़ बहू या हाउसवाइफ़ के तौर पर देखना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर मौके और सुविधाएं मिलनी चाहिए. आज, महिलाएं हर क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही हैं और अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना रही हैं.

Tags: delhiTwisha Sharma
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