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Twisha Sharma Death Mystery: मॉडल बहू ट्विशा शर्मा की ‘मौत’ का रहस्य कायम, सास की ‘हरकत’ पर किसे एतराज

Twisha Sharma Death Mystery:  ट्विशा शर्मा के भाई ने कहा कि यह सब ससुराल वालों की तरफ से एक सोची-समझी साज़िश लगती है.

By: JP Yadav | Published: May 19, 2026 6:54:49 PM IST

Twisha Sharma Death Mystery: ट्विशा के भाई ने पूछे 3 सवाल
Twisha Sharma Death Mystery: ट्विशा के भाई ने पूछे 3 सवाल


Twisha Sharma Death Mystery: ‘मिस पुणे’ का खिताब जीत चुकी ट्विशा शर्मा की ‘मौत’ ने ससुराल और मायके पक्ष को एक-दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है. पुलिस जहां अब इस मामले की जांच कथित तौर पर दहेज के कारण हुई मौत (dowry death) के तौर पर कर रही है, जबकि उनके परिवार ने इंसाफ़ की मांग करते हुए उनकी मौत से जुड़े हालात पर गंभीर सवाल उठाए हैं. इसी महीने की शुरुआत में ट्विशा शर्मा भोपाल में 13 मई, 2026 अपनी ससुराल में मृत पाई गईं.  अब ट्विशा शर्मा मौत मामला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान के भाई मेजर हर्षित शर्मा ससुराल पक्ष को कटघरे में खड़ा किया है. 

 हर्षित शर्मा ने कहा कि पुलिस को पहली कॉल हमने की थी उन्होंने (ससुराल पक्ष) नहीं. उन्होंने दावा किया था कि वह ट्विशा को बचाने की जल्दी में थे. हालांकि, जो वीडियो अब फिर से सामने आया है, उसमें साफ दिख रहा है कि सास गिरबाला सिंह बहुत ही आराम से घूम रही हैं. सीढ़ियों पर ऊपर-नीचे चल रही हैं, जैसे उनके पास दुनिया का सारा समय हो.

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उन्होंने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया

हर्षित शर्मा ने सवालिया लहजे में कहा कि न्यायिक व्यवस्था की पूरी जानकारी होने के नाते उनके पास पुलिस स्टेशन को कॉल करने का पूरा अधिकार और सुविधा थी. पुलिस थाना भी उनके घर से सिर्फ़ 30 सेकेंड की दूरी पर था. उन्होंने कॉल क्यों नहीं किया? हमें FIR दर्ज करवाने में तीन दिन से ज़्यादा का समय लग गया. हमारी FIR आखिरकार 15 मई, 2026 को सुबह 2:30 बजे दर्ज हुई. उससे भी पहले, उनकी अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) की अर्जी पहले ही दायर हो चुकी थी.

ससुराल पक्ष की साजिश थी

 ट्विशा के भाई हर्षित शर्मा ने आरोप लगाया और कहा कि  यह तथ्य कि उन्हें इस आधार पर ज़मानत दे दी गई कि वे 63 साल की एक प्रतिष्ठित महिला हैं और उनसे कोई खतरा नहीं माना जाता, उनके कामों को सही नहीं ठहराता. वहीं, उनके काम साफ तौर पर इसके बिल्कुल उलट हैं जैसा उन्हें दिखाया जा रहा है. एक तथाकथित ‘गैर-खतरा’ (non-threat) वाली महिला, अदालत परिसर के अंदर मेरे 61 साल के पिता को धमकाने के लिए लोगों को भेज रही हैं.

भाई ने पूछा- कहां हैं समर्थ सिंह 

एक ‘गैर-खतरा’ वाली महिला मेरे परिवार को धमकाने के लिए लोगों को भेज रही है, यह कहते हुए कि 30 आदमी मिलकर हमारी पिटाई करेंगे. 63 साल की एक महिला द्वारा 61 साल के एक व्यक्ति को धमकाना कैसे सही ठहराया जा सकता है? मेरी दिवंगत बहन के बारे में ऐसी टिप्पणियां करने का अधिकार उन्हें किसने दिया? हम यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि समर्थ सिंह कहां हैं? वह फरार क्यों है? ये सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? वे दूसरी बार पोस्टमॉर्टम करवाने की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं?

Tags: Twisha Sharma Death Mystery
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