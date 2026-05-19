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Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत का क्या है ‘12 नंबर’ वाला रहस्य? खुलासे के बाद हर कोई रह गया हैरान

Twisha Sharma Case: ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह के मुताबिक, 12 मई, 2026 की शाम को त्विशा ब्यूटी पार्लर से घर लौटी थी. आने के बाद वह हमेशा की तरह टीवी देख रही थी. इसी बीच उसे उसकी मां का फोन आया. फोन पर बात करते हुए वह छत पर चली गई. थोड़ी देर बाद फोन कट गया. रात करीब 10:30 बजे उसकी बॉडी फंदे से लटकी हुई मिली. परिवार वालों का दावा है कि आखिरी बातचीत के दौरान त्विशा मेंटली डिस्टर्ब लग रही थी.

By: Divyanshi Singh | Published: May 19, 2026 12:27:27 PM IST

ट्विशा के लिए Unlucky बना 12 नंबर?
ट्विशा के लिए Unlucky बना 12 नंबर?


Twisha Sharma Case: भोपाल में 33 साल की  ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्लैमर इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सेक्टर और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी त्विशा की ज़िंदगी जितनी इंस्पायरिंग थी, उनकी मौत उतनी ही मिस्टीरियस हो गई है. शादी के ठीक पांच महीने बाद, भोपाल के कटारा हिल्स में उनके घर में उनकी बॉडी लटकी हुई मिली, जिससे लगातार चर्चा हो रही है. त्विशा की शादी 12 दिसंबर, 2025 को हुई थी. लेकिन इत्तेफाक से, उनकी मौत की तारीख भी 12 तारीख निकली. इसका मतलब है कि त्विशा की मौत 12 मई को हुई. फिलहाल, पीड़ित परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा है.

असल में नोएडा की रहने वाली  ट्विशा शर्मा स्टूडेंट रहते हुए ही मॉडलिंग और ग्लैमर की दुनिया से जुड़ गईं. उन्होंने 2014 में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से BBA पूरा किया. इस दौरान, उन्होंने मिस पुणे का टाइटल जीता और कई कमर्शियल में काम किया.

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त्विशा ने एक्टिंग में भी कदम रखा और तेलुगु फिल्म मुग्गुरु मोनागल्लू में नजर आईं. उन्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिल्ममेकिंग और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में खास दिलचस्पी थी.

 कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बनाया अपना नाम 

ट्विशा सिर्फ़ मॉडलिंग और एक्टिंग तक ही सीमित नहीं रहीं. उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत अनुभव हासिल किया. उन्होंने मुंबई की कंपनी फ्लेवर पॉट फूड्स में लगभग छह साल तक मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम किया. इसके बाद, उन्होंने जर्मन एकेडमी ऑफ़ डिजिटल एजुकेशन (DADB) में कम्युनिकेशन्स और ऑनबोर्डिंग मैनेजर का रोल निभाया. अपनी नौकरी के साथ-साथ, उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 2024 में नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडीज़ (NMIMS) से डिस्टेंस लर्निंग के ज़रिए MBA पूरा किया.

 योग और विपश्यना में भी शामिल 

परिवार वालों के मुताबिक, त्विशा की पर्सनैलिटी शांत और पॉजिटिव थी. वह एक सर्टिफाइड योग ट्रेनर थीं और रेगुलर विपश्यना मेडिटेशन करती थीं. उन्हें नई चीज़ें सीखना, खुद को तैयार करना और अलग-अलग फील्ड में आगे बढ़ना पसंद था.

डेटिंग ऐप पर मुलाकात

खबर है कि 2024 में, उनकी मुलाकात भोपाल के वकील समर्थ सिंह से एक डेटिंग ऐप के ज़रिए हुई. दोनों करीब आए और 12 दिसंबर, 2025 को शादी कर ली. समर्थ सिंह भोपाल की रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के बेटे हैं.

12 मई की रात क्या हुआ था?

ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह के मुताबिक, 12 मई, 2026 की शाम को त्विशा ब्यूटी पार्लर से घर लौटी थी. आने के बाद वह हमेशा की तरह टीवी देख रही थी. इसी बीच उसे उसकी मां का फोन आया. फोन पर बात करते हुए वह छत पर चली गई. थोड़ी देर बाद फोन कट गया. रात करीब 10:30 बजे उसकी बॉडी फंदे से लटकी हुई मिली. परिवार वालों का दावा है कि आखिरी बातचीत के दौरान त्विशा मेंटली डिस्टर्ब लग रही थी.

परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

त्विशा के परिवार ने इस मामले पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने शुरू में गंभीरता से कार्रवाई नहीं की. उन्होंने यह भी दावा किया कि घटना के बाद से उसका पति समर्थ सिंह फरार है और उसकी गिरफ्तारी में देरी हो रही है. कोर्ट ने समर्थ की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी है. इस बीच, पुलिस ने समर्थ की गिरफ़्तारी के लिए दस हज़ार रुपये के इनाम की घोषणा की है. फ़िलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Tags: Twisha Sharma
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