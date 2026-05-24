Twisha Sharma Death Case: SIT ने समर्थ सिंह से कौन से सवाल पूछे? जिसमें छिपे थे ट्विशा की मौत के सारे राज

Twisha Sharma Death Case: पुलिस भोपाल में ट्विशा की मौत से जुड़े कई सवालों के जवाब ढूंढ रही है. हालांकि, उनके हाथ अभी भी खाली हैं. वे ट्विशा के आरोपी पति समर्थ सिंह से पूछताछ करके हत्या के पीछे का राज खोलने की कोशिश कर रहे हैं. समर्थ सिंह सात दिनों से पुलिस कस्टडी में है और उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन वह SIT के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहा है.जांच करने वाले उसके जवाबों से खुश नहीं हैं.समर्थ पुलिस के कई सवालों से बचने की भी कोशिश कर रहा है. अब तक उससे 20 सवाल पूछे जा चुके हैं.

SIT ट्विशा की मौत से जुड़ी घटनाओं के हर पहलू को सामने लाने की कोशिश कर रही है। जांच करने वालों का मानना ​​है कि यह पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि समर्थ सिंह ने कहां पनाह ली थी और पिछले 10 दिनों में वह कहां छिपा था. हालांकि SIT टीम समर्थ के सही जवाब न देने से नाखुश है. टीम का मानना ​​है कि कई सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं.

SIT समर्थ से जो सवाल पूछ रही है, उनकी लिस्ट