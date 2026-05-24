Twisha Sharma Death Case: SIT ने समर्थ सिंह से कौन से सवाल पूछे? जिसमें छिपे थे ट्विशा की मौत के सारे राज

Twisha Sharma Death Case: पुलिस भोपाल में ट्विशा की मौत से जुड़े कई सवालों के जवाब ढूंढ रही है. हालांकि, उनके हाथ अभी भी खाली हैं. वे ट्विशा के आरोपी पति समर्थ सिंह से पूछताछ करके हत्या के पीछे का राज खोलने की कोशिश कर रहे हैं. समर्थ सिंह सात दिनों से पुलिस कस्टडी में है और उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन वह SIT के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहा है.जांच करने वाले उसके जवाबों से खुश नहीं हैं.समर्थ पुलिस के कई सवालों से बचने की भी कोशिश कर रहा है. अब तक उससे 20 सवाल पूछे जा चुके हैं.
SIT ट्विशा की मौत से जुड़ी घटनाओं के हर पहलू को सामने लाने की कोशिश कर रही है। जांच करने वालों का मानना है कि यह पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि समर्थ सिंह ने कहां पनाह ली थी और पिछले 10 दिनों में वह कहां छिपा था. हालांकि SIT टीम समर्थ के सही जवाब न देने से नाखुश है. टीम का मानना है कि कई सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं.
SIT समर्थ से जो सवाल पूछ रही है, उनकी लिस्ट
- आप और ट्विशा पहली बार कैसे कॉन्टैक्ट में आए?
- आपकी और ट्विशा की शादी कब हुई?
- शादी के बाद आपका रिश्ता कैसा था?
- आपकी माँ गिरिबाला के साथ ट्विशा का रिश्ता कैसा था?
- क्या आपकी माँ गिरिबाला ने कभी आपसे कहा कि उन्हें ट्विशा पसंद नहीं है?
- क्या ट्विशा ने कभी आपसे इस बारे में बात की?
- क्या आपको पता था कि ट्विशा ने रोज़मर्रा की बातचीत में अपने परिवार को आपके साथ अपने खराब रिश्ते के बारे में बताया था?
- ट्विशा के परिवार ने चैट शेयर की हैं जिसमें उसने कथित तौर पर आपके परिवार पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। क्या आपको इस बारे में पता था?
- आप 12 मई को कहाँ थे?
- आपको 12 मई को ट्विशा की मौत के बारे में पहली बार कब पता चला?
- क्या उस रात आप दोनों के बीच कोई बहस या झगड़ा हुआ था?
- आपने 12 मई को ट्विशा को अकेला क्यों छोड़ा, जबकि आपको उसके साथ होना चाहिए था?
- आप पिछले 10 दिनों में कहाँ गए थे? इस दौरान आप किसके कॉन्टैक्ट में थे?
- पिछले 10 दिनों में आप किसके साथ रह रहे थे? पुलिस शायद ये नाम पूछ सकती है।
- क्या आप इस दौरान अपनी मां गिरिबाला के कॉन्टैक्ट में थे?
- अगर आपको पता था कि पुलिस फरार होने के दौरान आपको ढूंढ रही है, तो आप कहां छिपे थे?
- क्या आप भोपाल में थे या शहर से बाहर चले गए थे?
- आपको किसने पनाह दी और आप किसके साथ रह रहे थे?
- आप ट्विशा को हर महीने कितने पैसे देते थे, और ₹7 लाख ट्रांसफर करने का क्या कारण था?