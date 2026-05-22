Twisha Sharma Death: अब खुलेगा ट्विशा शर्मा केस का सारा राज! AIIMS के एक्सपर्ट डॉक्टर करने वाले हैं ये बड़ा काम

Twisha Sharma death: भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला बढ़ता जा रहा है. परिवार की अर्जी के बाद, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने त्विशा की बॉडी के दूसरे पोस्टमॉर्टम की इजाज़त दे दी है. सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने कहा कि दूसरे पोस्टमॉर्टम पर कोई एतराज़ नहीं है, जबकि आरोपी पति समर्थ के वकील मृगेंद्र सिंह ने कहा कि दूसरे पोस्टमॉर्टम से राज्य के डॉक्टरों पर से भरोसा उठ गया है.

2025 में हुई थी शादी

रिपोर्ट्स के मुताबिक 33 साल की ट्विशा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी. शादी के ठीक पांच महीने बाद 12 मई 2026 को संदिग्ध हालात में उनकी मौत हो गई. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अब इस मामले में एक अहम फैसला सुनाया है. त्विशा के पिता नवनिधि शर्मा की अर्जी को मानते हुए, हाई कोर्ट ने त्विशा की बॉडी के दूसरे पोस्टमॉर्टम की इजाज़त दे दी है.

पोस्टमॉर्टम के लिए एक टीम बनाएंगे AIIMS के डायरेक्टर

AIIMS के डायरेक्टर के डायरेक्टर पोस्टमॉर्टम के लिए एक टीम बनाएंगे. कोर्ट के आदेश के बाद, दिल्ली AIIMS के एक्सपर्ट डॉक्टरों की एक टीम भोपाल आएगी. यह स्पेशल टीम दिल्ली AIIMS के डायरेक्टर डॉ. निखिल टंडन बनाएंगे और जल्द से जल्द पोस्टमॉर्टम प्रोसेस पूरा करेंगे. हाई कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की बॉडी को AIIMS भोपाल में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सुसाइड बताया गया था. रिपोर्ट आने के बाद से ही परिवार सवाल उठा रहा है. इससे पहले त्विशा के पिता ने भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दूसरे पोस्टमॉर्टम के लिए अर्जी दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था.

समर्थ के वकील ने बेल अर्जी वापस ली

त्विशा के परिवार का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि दूसरे पोस्टमॉर्टम से मौत का असली कारण पता चलेगा और उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा. परिवार ने मामले की CBI जांच की मांग की थी, जिसे मान लिया गया है. जांच CBI को सौंप दी गई है. त्विशा का पति समर्थ सिंह उसकी मौत के बाद से फरार है. समर्थ के वकील मृगेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल अर्जी दी थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है.