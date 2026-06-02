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Twisha Sharma Update: ट्विशा शर्मा के पति और सास की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिन की बढ़ाई CBI रिमांड

Twisha Sharma Case: इससे पहले, सोमवार को CBI ने भोपाल के बाग मुगालिया एक्सटेंशन में उनके घर पर 80 किलोग्राम और 100 किलोग्राम वज़न वाली डमी का इस्तेमाल करके क्राइम सीन को रीक्रिएट किया. जांच और पिछले 72 घंटों में पूछे गए 72 तीखे सवालों के दौरान पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के बयानों में काफी विरोधाभास पाया गया.

By: Divyanshi Singh | Published: June 2, 2026 3:46:16 PM IST

कोर्ट ने सास गिरिबाला और पति समर्थ की 14 दिन की CBI रिमांड बढ़ाई
कोर्ट ने सास गिरिबाला और पति समर्थ की 14 दिन की CBI रिमांड बढ़ाई


Twisha Sharma Case: मध्य प्रदेश की एक्ट्रेस-मॉडल त्विशा शर्मा की मौत के चर्चित मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है. पांच दिन की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) रिमांड खत्म होने के बाद, आरोपियों को मंगलवार को एक स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. मामले की गंभीरता और सामने आए फैक्ट्स को देखते हुए, कोर्ट ने मुख्य आरोपी, सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को 16 जून तक 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया. पूरी कानूनी कार्रवाई जज शोभना भलावे की कोर्ट में पूरी हुई.

इससे पहले, सोमवार को CBI ने भोपाल के बाग मुगालिया एक्सटेंशन में उनके घर पर 80 किलोग्राम और 100 किलोग्राम वज़न वाली डमी का इस्तेमाल करके क्राइम सीन को रीक्रिएट किया. जांच और पिछले 72 घंटों में पूछे गए 72 तीखे सवालों के दौरान, पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के बयानों में काफी विरोधाभास पाया गया.

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जब CBI ने दोनों आरोपियों से सिर्फ़ 10 सेकंड में गले में बेल्ट का फंदा खोलने और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में त्विशा के शरीर पर मिले चोट के निशानों के बारे में सख्ती से पूछताछ की, तो वे कोई भी ठोस और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. इसी विरोधाभास के आधार पर जांच आगे बढ़ाने की तैयारी की गई.

पूछताछ के दौरान सास और पति ने खुद को बताया बेगुनाह 

CBI पूछताछ के दौरान, सास गिरिबाला सिंह ने दावा किया कि वह त्विशा की इंटर-कास्ट शादी से खुश थीं और उन्होंने शादी के बाद पांच महीनों में त्विशा को लगभग सात लाख रुपये की आर्थिक मदद दी थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि त्विशा एंग्जायटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और एडजस्टमेंट जैसी मेंटल हेल्थ समस्याओं से जूझ रही थी, जिसका इलाज चल रहा था.

पति समर्थ सिंह ने अपने बचाव में कहा कि घटना वाले दिन (12 मई) सब कुछ नॉर्मल था. उन्होंने साथ में डिनर किया और टीवी देखा, लेकिन त्विशा को उसकी मां का फोन आने के बाद चीजें अचानक बदल गईं. समर्थ का दावा है कि जब उसने त्विशा को लटका हुआ देखा, तो उसने उसके पैर पकड़ लिए, और उसकी माँ ने बेल्ट हटा दी, जिसके बाद उसे CPR दिया गया और AIIMS ले जाया गया.

फरार होने और चोट के निशान से परेशान

हालांकि आरोपियों ने खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश की, लेकिन वे CBI के कई सवालों पर चुप रहे, जैसे, “घटना के बाद समर्थ क्यों फरार हो गया?”, “उसे घटनास्थल के पास के अस्पतालों को छोड़कर सीधे AIIMS क्यों ले जाया गया?”, और “मौत से पहले त्विशा के शरीर पर चोट के निशान कैसे दिखे?”

जज शोभना भलावे की कोर्ट में इस अहम सुनवाई के बाद, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को CBI रिमांड का समय खत्म होने पर कोई राहत नहीं दी और उन्हें 14 दिनों के लिए जेल (ज्यूडिशियल कस्टडी) भेजने का आदेश दिया. दोनों आरोपी अब 16 जून तक जेल में रहेंगे, जबकि CBI फोरेंसिक और डिजिटल सबूतों पर अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी.

Tags: Giribala SinghSamarth SinghTwisha Sharma Case
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