Twisha Sharma: इन्वेस्टिगेशन के दौरान ट्विशा के पति ने ऐसा क्या किया? जिसे देख पुलिस भी रह गई दंग; अब CBI करेगी मौत की गुत्थी का खुलासा

Twisha Sharma Death Case: भोपाल के बदनाम ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह पुलिस रिमांड पर है, लेकिन पूछताछ के दौरान भी वह पुलिस को गुमराह कर रहा है. भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने मामले में एक अहम खुलासा करते हुए कहा कि समर्थ जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और बार-बार अपने बयान बदल रहा है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, रिमांड के दौरान समर्थ से हर पहलू पर कड़ी पूछताछ की जा रही है. हालांकि, उसके कई जवाब और दावे जांच से मेल नहीं खा रहे हैं, इसलिए पुलिस टेक्निकल और सबूतों के आधार पर उसके हर बयान की जांच कर रही है.

पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा कि आरोपी खुद को बचाने के लिए जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है. पुलिस इस बात पर भी नजर रख रही है कि भागने के दौरान उसकी मदद किसने की. वे ऐसे लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं.

जांच एजेंसियों ने यह भी साफ किया है कि मामले से जुड़े CCTV कैमरों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है. पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और फुटेज के जरिए घटनाओं की कड़ियों को जोड़ने का काम कर रही है. इस मामले में गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ की गई है. उनकी एंटीसिपेटरी बेल पर कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है.

CBI ट्विशा केस अपने हाथ में लेगी

इस बीच, भोपाल की पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा (दिव्या) शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है. आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने इस सेंसिटिव मामले पर खुद से संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. CBI टीम आज भोपाल के लिए रवाना होगी और फिर भोपाल पुलिस से केस अपने हाथ में ले लेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने जताई सहमति

भोपाल पहुंचने के बाद, CBI लोकल पुलिस से केस से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स लेगी, केस रजिस्टर करेगी और जांच शुरू करेगी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को समाज के लिए बेहद चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण बताया. इस बीच, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए इसकी जांच अब CBI को सौंप दी गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया.