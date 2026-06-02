Twisha Sharma Case: फांसी के फंदे को खोलते समय गिरीबाला सिंह ने ऐसा क्या किया? देख CBI के भी उड़े होश; सीन रीक्रिएशन में बड़ा खुलासा

Twisha Sharma Death Case: एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की टीम ने सोमवार को भोपाल के बाग मुगालिया एक्सटेंशन में उनके घर पर क्राइम सीन को रीक्रिएट किया. इस रीक्रिएशन के दौरान, त्विशा के पति समर्थ सिंह और सास (पूर्व जज) गिरिबाला सिंह के बयानों में काफी विरोधाभास सामने आया, जिससे मौत की गुत्थी और उलझ गई. पांच दिन की रिमांड खत्म होने पर, CBI आज (मंगलवार) दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है.

सोमवार को, CBI टीम आरोपियों के साथ क्राइम सीन (बाग मुगालिया एक्सटेंशन वाला घर) पर पहुंची. जांच एजेंसी ने लगभग 80 kg लंबी और लगभग 10 kg वज़न वाली एक सफेद डमी को फंदे से लटकाया. फिर आरोपियों से घटना का पूरा सीन रीक्रिएट करने को कहा गया.

इस प्रोसेस के दौरान, पति समर्थ ने डमी को पीछे से सहारा दिया, जबकि सास गिरिबाला सिंह ने 10 सेकंड से भी कम समय में उसके गले से फंदा खोल दिया. इसके अलावा, घटना के बाद त्विशा को CPR देने का प्रोसेस भी रीक्रिएट किया गया.

बयानों और सबूतों में अंतर

क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान CBI ने आरोपियों और गवाहों के पिछले बयानों की तुलना घटनास्थल के हालात से की. सूत्रों के मुताबिक, पति समर्थ और सास गिरिबाला की बताई थ्योरी सीन रीक्रिएशन से मेल नहीं खाती थीं. बयानों में इन बड़ी अंतरों और विरोधाभासों ने CBI के शक को और गहरा कर दिया है.

बढ़ सकती है रिमांड

आरोपी की पांच दिन की CBI रिमांड आज, 2 जून को खत्म हो रही है. जांच एजेंसी का मानना ​​है कि कई अहम बातों की जांच और सबूतों का मिलान होना बाकी है. बयानों में विरोधाभासों के अलावा, डिजिटल, फोरेंसिक और दूसरे टेक्निकल सबूतों को जोड़ना अभी बाकी है. यही वजह है कि CBI मंगलवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उनकी 3 से 5 दिन की और रिमांड की मांग कर सकती है, ताकि इस संदिग्ध मौत के पीछे का असली सच सामने आ सके.