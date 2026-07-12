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Twisha Sharma Death Case: बेल्ट पर मिले स्किन टिशू, ट्विशा शर्मा केस AIIMS दिल्ली का बड़ा खुलासा

Twisha Sharma Death Case: AIIMS दिल्ली में फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉ. सुधीर गुप्ता ने रिपोर्ट के नतीजों को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखते हुए मीडिया को बताया कि मेडिकल बोर्ड ने किसी भी आखिरी नतीजे पर पहुंचने से पहले बड़े और कड़े साइंटिफिक पैरामीटर्स को जांचा.

By: Divyanshi Singh | Published: July 12, 2026 2:43:29 PM IST

ट्विशा शर्मा डेथ मिस्ट्री सुलझी?
ट्विशा शर्मा डेथ मिस्ट्री सुलझी?


 Twisha Sharma Death Case: AIIMS दिल्ली फोरेंसिक बोर्ड ने मध्य प्रदेश की रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की बहू त्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में एक चौंकाने वाला और अहम खुलासा किया है. AIIMS मेडिकल बोर्ड की तरफ से CBI को सौंपी गई फाइनल फोरेंसिक राय के मुताबिक, लैब टेस्ट में मेटल रिंग वाली जिमनास्टिक बेल्ट पर स्किन टिशू मिला है, जिसे कथित तौर पर फंदे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था. यह साइंटिफिक सबूत सीधे त्विशा की गर्दन पर मिले चोट के निशान और पैटर्न से मेल खाता है.

इस मामले में शुरू से ही सबसे बड़ा विवाद और रहस्य यह था कि क्या मेटल रिंग वाली जिमनास्टिक बेल्ट, जिसे पुलिस फंदा बता रही थी, असल में फंदा थी. भोपाल में त्विशा के पहले पोस्टमॉर्टम के दौरान, जिमनास्टिक बेल्ट (कथित फंदा) को लोकल मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं किया गया था, जिससे शुरुआती रिपोर्ट में यह साफ नहीं हो पाया कि गर्दन पर चोटें बेल्ट की वजह से आई थीं या नहीं.

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद, जब AIIMS दिल्ली के डॉक्टरों ने दूसरा पोस्टमॉर्टम किया और पूरी हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच की, तो लैब में बेल्ट पर इंसानी स्किन के निशान मिले. इससे साइंटिफिकली यह साबित हो गया कि त्विशा की गर्दन पर जानलेवा निशान इसी बेल्ट के दबाव की वजह से आए थे.

CBI को सौंपी गई 11 पेज की रिपोर्ट

इस हाई-प्रोफाइल केस में कानूनी प्रोसेस और AIIMS के एक्शन की डिटेल नीचे दी गई है. माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर ने रिट पिटीशन पर एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें AIIMS को दूसरा पोस्टमॉर्टम करने का निर्देश दिया गया. AIIMS डायरेक्टर द्वारा बनाए गए पांच फोरेंसिक डॉक्टरों के एक स्पेशल बोर्ड ने 24 मई, 2026 को दूसरा पोस्टमॉर्टम किया, और क्राइम सीन की अच्छी तरह से जांच करने के लिए भोपाल भी गए.

इस ऑर्डर के बाद, 10 जुलाई, 2026 को, AIIMS मेडिकल बोर्ड ने अपनी डिटेल्ड, फाइनल, 11 पेज की रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में CBI जांच अधिकारी को सौंपी. एक कम्प्लायंस रिपोर्ट भी ऑफिशियली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजी गई है. कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, इस रिपोर्ट के फाइनल नतीजों को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा गया है. रिपोर्ट के साथ, दूसरे पोस्ट-मॉर्टम की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर CBI को सौंपी गई है.

AIIMS फोरेंसिक हेड डॉ. सुधीर गुप्ता का ऑफिशियल बयान

AIIMS दिल्ली में फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉ. सुधीर गुप्ता ने रिपोर्ट के नतीजों को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखते हुए मीडिया को बताया कि मेडिकल बोर्ड ने किसी भी आखिरी नतीजे पर पहुंचने से पहले बड़े और कड़े साइंटिफिक पैरामीटर्स को जांचा.

डॉ. सुधीर गुप्ता ने साफ किया, “मेडिकल बोर्ड ने इस केस के सभी मुमकिन साइंटिफिक पहलुओं पर अच्छी तरह से और गहराई से चर्चा की है. अपनी डिटेल्ड और पक्की साइंटिफिक राय देने से पहले, बोर्ड के डॉक्टरों ने लगभग एक महीने तक सभी मौजूद नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स की अच्छी तरह से स्टडी की. यह सच और न्याय के हित में CBI और ज्यूडिशियरी के लिए एक साफ, सटीक और पक्की राय है.”

पूरा मामला क्या है?

यह दुखद घटना 12 मई, 2026 को हुई, जब रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की बहू त्विशा शर्मा भोपाल में अपने ससुराल में फांसी पर लटकी हुई मिली. त्विशा की मौत के बाद, उसके माता-पिता और परिवार ने लोकल पुलिस की शुरुआती जांच और भोपाल में हुए पहले पोस्टमॉर्टम की निष्पक्षता में गंभीर कमियों का आरोप लगाया. परिवार ने दावा किया कि सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही थी.

हाई कोर्ट ने केस पलटा

न्याय की गुहार लगाते हुए, पीड़ित परिवार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए, कोर्ट ने तुरंत भोपाल पुलिस से केस वापस लेकर देश की टॉप जांच एजेंसी, CBI को सौंप दिया और बॉडी का दूसरा पोस्टमॉर्टम AIIMS, दिल्ली से कराने का ऐतिहासिक आदेश जारी किया. अब, AIIMS की यह साइंटिफिक फोरेंसिक रिपोर्ट CBI के लिए गुनाहगारों को सजा दिलाने और सच्चाई सामने लाने में एक मसीहा साबित होगी.

Tags: Twisha Sharma Death case
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