Twisha Sharma: ट्विशा शर्मा की बॉडी देख मां ने दिया ऐसा रिएक्शन, देख फट जाएगा कलेजा; वीडियो वायरल

Twisha Sharma: ट्विशा शर्मा का शव अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार को सौंप दिया गया है. परिवार अब ट्विशा शर्मा के शव को लेकर घर के लिए रवाना हो गया है. दुखी परिवार ने तय किया है कि ट्विशा का अंतिम संस्कार दिल्ली या किसी दूसरे शहर के बजाय भोपाल में ही किया जाएगा. ट्विशा शर्मा के भाई हर्षित शर्मा ने ऑफिशियली बताया कि परिवार ने एकमत होकर भोपाल में अंतिम संस्कार करने का फैसला किया है. ट्विशा का अंतिम संस्कार आज शाम 4:00 बजे भोपाल के मशहूर भदभदा श्मशान घाट पर किया जाएगा. AIIMS में पोस्ट-मॉर्टम की कानूनी और साइंटिफिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, बॉडी परिवार को सौंप दी गई है.

ट्विशा शर्मा के परिवार को जैसे ही ट्विशा का शव मिला वो उन्हे देख टूट गए. ट्विशा की मां फूट-फूट कर रोने लगीं. जिसे देख हर किसी का कलेजा दहल गया.

SIT की कड़ी निगरानी

SIT टीम, जो मामले की पूरी जांच कर रही है, पूरी प्रोसेस के दौरान AIIMS कैंपस में मौजूद रही. कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक, पूरे दोबारा पोस्टमॉर्टम का वीडियो बनाया गया ताकि कोई भी बात छूट न जाए.

परिवार ने भारी मन से अंतिम विदाई दी, न्याय की उम्मीद

ट्विशा के पिता, भाई हर्षित और मां, परिवार के बाकी सभी सदस्यों के साथ, बहुत इमोशनल और दुखी हालत में AIIMS पहुंचे. परिवार, जिसने लगातार पहली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे, अब इस दूसरी पोस्टमॉर्टम से अहम और चौंकाने वाले खुलासे की उम्मीद कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट के मामले में खुद संज्ञान लेने के बाद अब परिवार को कानून पर पूरा भरोसा है. भाई हर्षित शर्मा और पिता का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी बेटी के लिए नहीं, बल्कि समाज की हर बेटी के लिए इंसाफ की है. ट्विशा को शाम 5:00 बजे भदभदा श्मशान घाट पर आंसू भरी विदाई दी जाएगी, जबकि पुलिस उसके आरोपी पति समर्थ सिंह से रिमांड के दौरान पूछताछ जारी रखेगी.