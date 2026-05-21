Home > क्राइम > धार्मिक नहीं थी ट्विशा… पकड़ा गया पूर्व जज साहिबा का झूठ, बयानों में फंसी सास गिरिबाला, अब तक लगाए ये आरोप

धार्मिक नहीं थी ट्विशा… पकड़ा गया पूर्व जज साहिबा का झूठ, बयानों में फंसी सास गिरिबाला, अब तक लगाए ये आरोप

ट्विशा शर्मा मौत मामले में उनकी सास गिरिबाला ने अपनी बहू पर आरोप लगाए. अब उनके इन आरोपों की पोल खुल गई है. उनके पूजा पाठ न करने वाला आरोप झूठा साबित हो रहा है.

By: Deepika Pandey | Published: May 21, 2026 1:12:12 PM IST

ट्विशा शर्मा डेथ केस
ट्विशा शर्मा डेथ केस


Twisha Sharma Case Update: ट्विशा शर्मा की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं. हाल ही में ट्विशा शर्मा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने ट्विशा शर्मा पर बहुत से आरोप लगाए हैं. हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गिरिबाला ने कहा कि उनकी बहू ट्विशा पूजा पाठ नहीं करती थी. उन्होंने कहा कि शादी के वक्त उन्हें लगा था कि ट्विशा एक संस्कारी लड़की है, जिसे संस्कृत के श्लोक याद हैं. लेकिन शादी के बाद उसने  पूजा-पाठ करना पूरी तरह छोड़ दिया था.

‘पूजा-पाठ नहीं करती थी ट्विशा’

जमानत पर बाहर आई ट्विशा शर्मा की सास ने कहा कि शादी से पहले ट्विशा सोमवार का उपवास भी रखती थी. शादी के बाद धार्मिक कामों से उसकी रुचि खराब हो गई थी. जब वो अपनी बहु से इस बारे में कहती, तो ट्विशा कहती थी कि उसे सोमवार के व्रतों का फल मिल चुका है और अब उसे व्रत रखने की जरूरत नहीं है. अब उनका ये झूठ पकड़ा गया है. 

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इन फोटो से खुली गिरिबाला की पोल

ट्विशा शर्मा और उनकी सास की कुछ फोटोज सामने आई हैं, जिसमें एक फोटो में ट्विशा मां वैष्णों देवी के दरबार में जाते हुए नजर आ रही हैं. दूसरी फोटो में वे दीपावली के दिए लिए हैं. एक अन्य फोटो में वे राधे-राधे का तिलक लगाए नजर आईं. 

लगाए ये गंभीर आरोप

इसके अलावा गिरिबाला ने कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं. सास ने दावा किया कि ट्विशा भारी मात्रा में मारुआ यानी गांजा लेती थी. उसके कमरे से महक न आए, इसके लिए वो अक्सर कमरे में सुगंधित मोमबत्तियां लगाकर रखती थी. उन्होंने ये भी कहा कि जब उसे ड्रग्स नहीं मिलते थे, तो वो चिड़चिड़ी हो जाती थी और उसके मूड स्विंग्स होने लगते थे. सास ने ये आरोप लगाया कि ट्विशा का पति बच्चा चाहता था लेकिन ट्विशा बच्चा नहीं चाहती थी. उसने प्रेग्नेंसी के दौरान नशीले पदार्थ खाए. उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि उसने बच्चा गिराने के लिए पिल्स भी लीं.

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