Home > देश > विजय की जीत पर उनकी मां ने ऐसा कहा? सुन पत्रकार भी बजाने लगे ताली; परिवार के जश्न का वीडियो वायरल

विजय की जीत पर उनकी मां ने ऐसा कहा? सुन पत्रकार भी बजाने लगे ताली; परिवार के जश्न का वीडियो वायरल

Thalapathy Vijay:टीवीके चीफ विजय के परिवार की कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें उनके परिवार के चेहरों पर खुशी साफ दिख रही है. परिवार के लोगों ने डांस किया और जश्न में अपनी खुशी जाहिर की. एक्टर की मां भी इस इवेंट के दौरान ताली बजाती नजर आईं.

By: Divyanshi Singh | Published: May 4, 2026 6:27:04 PM IST

विजय के घर में ऐसे मना TVK की जीत का जश्न
विजय के घर में ऐसे मना TVK की जीत का जश्न


Thalapathy Vijay: तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की पार्टी TVK तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म करती दिख रही है. पार्टी ने ट्रेंड्स शुरू होने के बाद से ही लगातार बढ़त बनाए रखी है. शायद ही किसी को उम्मीद थी कि नई बनी TVK राज्य में इतना बड़ा उलटफेर कर देगी. TVK ट्रेंड्स में 110 सीटों पर आगे चल रही है. पार्टी का जीत का रथ रूलिंग DMK और AIDMK दोनों से आगे निकल गया. जहां TVK के सपोर्टर्स में जोश है, वहीं एक्टर का परिवार भी जश्न के मूड में है. एक्टर ने साबित कर दिया है कि वह सिर्फ फिल्मों में ही सुपरस्टार नहीं हैं, बल्कि पॉलिटिक्स के भी मास्टर हैं.

टीवीके चीफ विजय के परिवार की कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें उनके परिवार के चेहरों पर खुशी साफ दिख रही है. परिवार के लोगों ने डांस किया और जश्न में अपनी खुशी जाहिर की. एक्टर की मां भी इस इवेंट के दौरान ताली बजाती नजर आईं.

You Might Be Interested In

गाने गाकर सफलता का जश्न

इसके अलावा, परिवार ने गाने गाकर विजय की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया. परिवार की सभी महिलाओं ने एक साथ तमिल में एक गाना गाया. विजय की माँ शोभा भी अपने बेटे की सफलता का जश्न मनाने के लिए गाने में शामिल हुईं.

मां और पिता ने खुशी ज़ाहिर की

मीडिया से बात करते हुए विजय की माँ शोभा चंद्रशेखर ने कहा कि वह TVK के परफ़ॉर्मेंस से बहुत खुश हैं. उनके पिता, एसए चंद्रशेखर ने भी अपने बेटे की सफलता पर खुशी ज़ाहिर की. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी शोभा न सिर्फ़ विजय की माँ हैं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी फ़ैन भी हैं.

“यह एक बहुत बड़ी जीत है…”

एक्टर विजय की कज़िन ने कहा कि वह एक युवा और एनर्जेटिक इंसान हैं, और तमिलनाडु में हर कोई उनसे सबसे बड़ा बदलाव लाने की उम्मीद कर रहा है. उन्होंने कहा, “हमें विश्वास है कि वह हर किसी में सबसे अच्छा ला सकते हैं. अपनी आख़िरी स्पीच में, विजय ने कहा कि लोगों को उन पर बहुत भरोसा है. वह चुनाव से पहले किए गए अपने सभी वादे पूरे करेंगे. यह एक बहुत बड़ी जीत है.”

पार्टी हेडक्वार्टर में सपोर्टर्स ने बांटीं मिठाइयां 

टीवीके सपोर्टर्स भी पार्टी के परफ़ॉर्मेंस से बहुत उत्साहित थे. जैसे ही रिज़ल्ट आए, चेन्नई में पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर पार्टी वर्कर्स की भीड़ जमा हो गई. उन्होंने मिठाई बांटकर जश्न मनाया.

“विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे.”

“मैं विजय का बहुत बड़ा फैन हूं. हम यहां उन्हें सपोर्ट करने आए हैं. हम अभी आगे चल रहे हैं. हमें 130 से ज़्यादा सीटों की उम्मीद है. हमें विजय पर बहुत गर्व है. हर कोई बदलाव चाहता है. यह सुनामी जैसा है. विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे.”

तमिलनाडु में टीवीके का शानदार प्रदर्शन

तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को एक ही फेज़ में वोटिंग हुई थी. राज्य में मुख्य मुकाबला डीएमके और AIDMK के बीच होने की उम्मीद थी, लेकिन एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया. उनकी पार्टी राज्य के बड़े दिग्गजों को हराती दिख रही है. टीवीके ने लगातार 101 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए रखी है, जबकि डीएमके दूसरे और AIDMK तीसरे स्थान पर है. जिस तरह से TVK ट्रेंड्स में आगे चल रही है, उससे वहां उसकी सरकार बनने की संभावना बढ़ गई है.

Tags: Assembly Election 2026Thalapathy Vijaytvk
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिट्टी नहीं, आटे का दीपक जलाइए, 11 दिन में दिखेगा...

May 4, 2026

ज्यादा आइसक्रीम खाने के नुकसान

May 4, 2026

तरबूज के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें

May 4, 2026

कच्चा पपीता घर पर कैसे पकाएं?

May 4, 2026

गर्मी में देसी घी खाएं या नहीं?

May 4, 2026

ज्यादा पनीर खाने के नुकसान

May 3, 2026
विजय की जीत पर उनकी मां ने ऐसा कहा? सुन पत्रकार भी बजाने लगे ताली; परिवार के जश्न का वीडियो वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

विजय की जीत पर उनकी मां ने ऐसा कहा? सुन पत्रकार भी बजाने लगे ताली; परिवार के जश्न का वीडियो वायरल
विजय की जीत पर उनकी मां ने ऐसा कहा? सुन पत्रकार भी बजाने लगे ताली; परिवार के जश्न का वीडियो वायरल
विजय की जीत पर उनकी मां ने ऐसा कहा? सुन पत्रकार भी बजाने लगे ताली; परिवार के जश्न का वीडियो वायरल
विजय की जीत पर उनकी मां ने ऐसा कहा? सुन पत्रकार भी बजाने लगे ताली; परिवार के जश्न का वीडियो वायरल