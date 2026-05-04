विजय की जीत पर उनकी मां ने ऐसा कहा? सुन पत्रकार भी बजाने लगे ताली; परिवार के जश्न का वीडियो वायरल

Thalapathy Vijay: तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की पार्टी TVK तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म करती दिख रही है. पार्टी ने ट्रेंड्स शुरू होने के बाद से ही लगातार बढ़त बनाए रखी है. शायद ही किसी को उम्मीद थी कि नई बनी TVK राज्य में इतना बड़ा उलटफेर कर देगी. TVK ट्रेंड्स में 110 सीटों पर आगे चल रही है. पार्टी का जीत का रथ रूलिंग DMK और AIDMK दोनों से आगे निकल गया. जहां TVK के सपोर्टर्स में जोश है, वहीं एक्टर का परिवार भी जश्न के मूड में है. एक्टर ने साबित कर दिया है कि वह सिर्फ फिल्मों में ही सुपरस्टार नहीं हैं, बल्कि पॉलिटिक्स के भी मास्टर हैं.

टीवीके चीफ विजय के परिवार की कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें उनके परिवार के चेहरों पर खुशी साफ दिख रही है. परिवार के लोगों ने डांस किया और जश्न में अपनी खुशी जाहिर की. एक्टर की मां भी इस इवेंट के दौरान ताली बजाती नजर आईं.

गाने गाकर सफलता का जश्न

इसके अलावा, परिवार ने गाने गाकर विजय की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया. परिवार की सभी महिलाओं ने एक साथ तमिल में एक गाना गाया. विजय की माँ शोभा भी अपने बेटे की सफलता का जश्न मनाने के लिए गाने में शामिल हुईं.

#WATCH | Tamil Nadu Elections 2026 | Chennai: Family of TVK chief and actor Vijay dances in joy, as the party continues its lead in the state. It is currently leading on 109 of the total 234 seats in the state. pic.twitter.com/CnNJb5MCFS — ANI (@ANI) May 4, 2026

मां और पिता ने खुशी ज़ाहिर की

मीडिया से बात करते हुए विजय की माँ शोभा चंद्रशेखर ने कहा कि वह TVK के परफ़ॉर्मेंस से बहुत खुश हैं. उनके पिता, एसए चंद्रशेखर ने भी अपने बेटे की सफलता पर खुशी ज़ाहिर की. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी शोभा न सिर्फ़ विजय की माँ हैं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी फ़ैन भी हैं.

#WATCH | Tamil Nadu Elections 2026 | Chennai: Family of TVK chief and actor Vijay celebrates with a song, as the party continues its lead in the state. It is currently leading in 110 of the total 234 seats in the state. pic.twitter.com/OPeJ21l189 — ANI (@ANI) May 4, 2026

“यह एक बहुत बड़ी जीत है…”

एक्टर विजय की कज़िन ने कहा कि वह एक युवा और एनर्जेटिक इंसान हैं, और तमिलनाडु में हर कोई उनसे सबसे बड़ा बदलाव लाने की उम्मीद कर रहा है. उन्होंने कहा, “हमें विश्वास है कि वह हर किसी में सबसे अच्छा ला सकते हैं. अपनी आख़िरी स्पीच में, विजय ने कहा कि लोगों को उन पर बहुत भरोसा है. वह चुनाव से पहले किए गए अपने सभी वादे पूरे करेंगे. यह एक बहुत बड़ी जीत है.”

#WATCH | Chennai: “I am so happy”, says Shoba Chandrasekhar, TVK chief Vijay’s mother, as the party is currently leading in 109 seats of the total 234 in the state His father, SA Chandrasekhar, says, “She is not only his mother. She is the first fan of Vijay. She is so… pic.twitter.com/L79f5RnWpM — ANI (@ANI) May 4, 2026

पार्टी हेडक्वार्टर में सपोर्टर्स ने बांटीं मिठाइयां

टीवीके सपोर्टर्स भी पार्टी के परफ़ॉर्मेंस से बहुत उत्साहित थे. जैसे ही रिज़ल्ट आए, चेन्नई में पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर पार्टी वर्कर्स की भीड़ जमा हो गई. उन्होंने मिठाई बांटकर जश्न मनाया.

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: On TVK, currently leading in 109 seats of the total 234 in the state, TVK chief Vijay’s cousin says, “… He is a young and energetic person and everyone in Tamil Nadu is expecting that the biggest change through him and definitely we believe that he… pic.twitter.com/EImP8jITvb — ANI (@ANI) May 4, 2026

“विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे.”

“मैं विजय का बहुत बड़ा फैन हूं. हम यहां उन्हें सपोर्ट करने आए हैं. हम अभी आगे चल रहे हैं. हमें 130 से ज़्यादा सीटों की उम्मीद है. हमें विजय पर बहुत गर्व है. हर कोई बदलाव चाहता है. यह सुनामी जैसा है. विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे.”

तमिलनाडु में टीवीके का शानदार प्रदर्शन

तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को एक ही फेज़ में वोटिंग हुई थी. राज्य में मुख्य मुकाबला डीएमके और AIDMK के बीच होने की उम्मीद थी, लेकिन एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया. उनकी पार्टी राज्य के बड़े दिग्गजों को हराती दिख रही है. टीवीके ने लगातार 101 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए रखी है, जबकि डीएमके दूसरे और AIDMK तीसरे स्थान पर है. जिस तरह से TVK ट्रेंड्स में आगे चल रही है, उससे वहां उसकी सरकार बनने की संभावना बढ़ गई है.