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तमिलनाडु में TVK को मिल सकता है बहुमत, विजय थलापति ने बजा दी ‘सीटी’, DMK का किला हुआ ध्वस्त

50 वर्षों से अधिक समय से द्रविड़ राजनीति का गढ़ रहा तमिलनाडु, जहां डीएमके और AIADMK का वर्चस्व रहा है, ने अब बदलाव लाने की ठान ली है. राजनीति में कदम रखते ही विजय थलापति सुपरहिट हो गए और उनकी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 4, 2026 2:57:49 PM IST

विजय थलापति
विजय थलापति


50 वर्षों से अधिक समय से द्रविड़ राजनीति का गढ़ रहा तमिलनाडु, जहां डीएमके और AIADMK का वर्चस्व रहा है, ने अब बदलाव लाने की ठान ली है. राजनीति में कदम रखते ही विजय थलापति सुपरहिट हो गए और उनकी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है.

राज्य में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ डीएमके, भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी एआईएडीएमके और अभिनेता-राजनेता विजय की तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के बीच कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी के रुझानों के अनुसार राज्य में विजय की टीवीके डीएमके से काफी आगे निकल रही है और बहुमत प्राप्त करती नजर आ रही है.

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बहुमत में दिख रही है TVK 

जहां अधिकांश एग्जिट पोल ने डीएमके की लगातार दूसरी जीत की भविष्यवाणी की है, वहीं एक्सिस माई इंडिया ने इस बार राज्य में “विजय प्रभाव” की एक बड़ी लहर का सुझाव दिया है, और अनुमान लगाया है कि टीवीके राज्य की 234 सीटों में से लगभग 100 सीटें जीतकर किंगमेकर के रूप में उभर सकती है; जहां बहुमत का आंकड़ा 118 है. 
जहां टीवीके बहुमत के करीब पहुंच रही है, जबकि एआईएडीएमके और डीएमके 70 सीटों का आंकड़ा पार करने के लिए भी संघर्ष कर रही हैं. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के लिए एक और संभावित झटका यह है कि डीएमके अध्यक्ष कोलाथुर सीट पर काफी पीछे चल रहे हैं, जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं.

Tags: Tamilnadu ElectionVijay Thalapathy
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