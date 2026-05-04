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अफवाह बनी जानलेवा! एक्टर विजय की हार सुन फैन ने काट लिया गला, मचा हंगामा

Actor Vijay Fans Suicide: सुपरस्टार और टीवीके पार्टी के नेता विजय तमिलनाडु चुनाव में रूझानों में शानदार प्रदर्शन करते दिख रहे हैं. उनके एक फैन ने विजय की हार की अफवाह सुन आत्महत्या करने की कोशिश की.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 4, 2026 2:51:12 PM IST

विजय थलापति
विजय थलापति


तमिलनाडु के कृष्णागिरी में अभिनेता विजय के एक कट्टर प्रशंसक को उनके हारने की अफवाह के बाद सुसाइड करने का प्रयास किया. युवक ने सरेआम गला रेत लिया. इस घटना के बाद चारों-तरफ अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद आनन-फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि एक्टर विजय की पार्टी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के रूझानों में 
सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. 

सरेआम रेत लिया गला

एक्टर विजय के एक फ़ैन ने चुनाव हारने की अफ़वाहों के बाद अपना गला काट लिया. तमिलनाडु के कृष्णागिरी के 28 साल के महेंद्रन नाम के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपना गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की. उसने ऐसा तब किया, जब उसने यह अफ़वाह सुनी कि एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी TVK तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में हार रही है. हालांकि, बाद में TVK ने बढ़त बना ली. वोटों की गिनती के रुझानों में यह पार्टी AIADMK के नेतृत्व वाले NDA और राज्य की सत्ताधारी DMK से आगे दिखाई दी.

अस्पताल में कराया गया भर्ती

जब एक्टर के फैन ने महेंद्रन ने अपना गला रेता, तो वह खून से लथपथ हो गया. इस घटना को युवक ने सरेआम अंजाम दिया था. इसके बाद उस युवक को आनन-फानन में अस्पताल में पहुंचाया गया. उसे कृष्णागिरी सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया. डॉक्टरों का कहना है कि घाव काफी गहरा है और फिलहाल युवक को आईसीयू में गहन निगरानी में रखा गया है.

टीवीके कैसा प्रदर्शन कर रही 

इस अफवाह के उलट एक्टर विजय की पार्टी टीवीके तमिलनाडु में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है. अभी तक रूझानों में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है. टीवीके बहुमत की ओर बढ़ रही है. इस प्रदर्शन ने विजय को स्टार बना दिया है. 

Tags: actor vijayTamilnadu ElectionVijay Thalapathy
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