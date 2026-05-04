अफवाह बनी जानलेवा! एक्टर विजय की हार सुन फैन ने काट लिया गला, मचा हंगामा

तमिलनाडु के कृष्णागिरी में अभिनेता विजय के एक कट्टर प्रशंसक को उनके हारने की अफवाह के बाद सुसाइड करने का प्रयास किया. युवक ने सरेआम गला रेत लिया. इस घटना के बाद चारों-तरफ अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद आनन-फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि एक्टर विजय की पार्टी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के रूझानों में

सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.

सरेआम रेत लिया गला

एक्टर विजय के एक फ़ैन ने चुनाव हारने की अफ़वाहों के बाद अपना गला काट लिया. तमिलनाडु के कृष्णागिरी के 28 साल के महेंद्रन नाम के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपना गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की. उसने ऐसा तब किया, जब उसने यह अफ़वाह सुनी कि एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी TVK तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में हार रही है. हालांकि, बाद में TVK ने बढ़त बना ली. वोटों की गिनती के रुझानों में यह पार्टी AIADMK के नेतृत्व वाले NDA और राज्य की सत्ताधारी DMK से आगे दिखाई दी.

अस्पताल में कराया गया भर्ती

जब एक्टर के फैन ने महेंद्रन ने अपना गला रेता, तो वह खून से लथपथ हो गया. इस घटना को युवक ने सरेआम अंजाम दिया था. इसके बाद उस युवक को आनन-फानन में अस्पताल में पहुंचाया गया. उसे कृष्णागिरी सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया. डॉक्टरों का कहना है कि घाव काफी गहरा है और फिलहाल युवक को आईसीयू में गहन निगरानी में रखा गया है.

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