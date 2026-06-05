Home > देश > टीवी इंडस्ट्री में दंगल: आपस में भिड़ीं हिना खान और शिल्पा शिंदे, ताजा हुई बिग बॉस से शुरू हुई दुश्मनी?

टीवी इंडस्ट्री में दंगल: आपस में भिड़ीं हिना खान और शिल्पा शिंदे, ताजा हुई बिग बॉस से शुरू हुई दुश्मनी?

टीवी एक्ट्रेस हिना खान और शिल्पा शिंदे एक बार फिर सुर्खियों में हैं. बिग बॉस 11 से शुरू हुई उनकी दुश्मनी एक बार फिर चर्चा में बनी हुई है. हाल ही में शिल्पा के कंफेशन ने लोगों को हैरन कर दिया, जिसपर हिना खान ने तंज कसा.

By: Deepika Pandey | Published: June 5, 2026 12:42:16 PM IST

हिना खान और शिल्पा शिंदे का विवाद
हिना खान और शिल्पा शिंदे का विवाद


Hina Khan and Shilpa Shinde Controversy: टीवी एक्ट्रेस हिना खान और शिल्पा शिंदे एक बार फिर आमने-सामने हैं. बिग बॉस 11 से शुरू हुई दोनों की दरार बढ़ती जा रही है. हाल ही में शिल्पा शिंदे ने एक पॉडकास्ट में बताया कि लगभग एक दशक पहले उन्होंने ‘भाभीजी घर पर हैं’ के प्रोड्यूसर संजय कोहली के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा केस दर्ज कराया था. इस बात के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिना खान ने इस पर कमेंट करते हुए इसे ‘शर्मनाक’ बताया. इस पर शिल्पा शिंदे ने कहा कि हिना खान उनकी इस बात पर पब्लिसिटी बटोर रही हैं. अब हिना खान ने इस पर रिप्लाई करते हुए पीएम मोदी से गुहार लगाई है. 

भारती सिंह के पोडकास्ट में कबूलनामा

बता दें कि हाल ही में शिल्पा शिंदे ने कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में शिरक की थी. वहां उन्होंने खुलासा किया कि जब उन्हें शो से निकाला गया था, तो मेकर्स ने उन्हें पैसे नहीं दिए थे. इसके कारण उन्होंने प्रोड्यूसर के खिलाफ फर्जी केस दर्ज करा दिया. उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके पास केवल यही रास्ता बचा है. हालांकि बाद में उन दोनों ने सेटलमेंट कर लिया और उनके पैसे मिल गए. 

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हिना खान ने बताया अपराध

शिल्पा के इस कबूलनामे पर हिना खान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उसे अपराध बताया. इसके बाद शिल्पा शिंदे ने इस पर रिप्लाई किया. उन्होंने हिना का नाम लिए बिना टिप्पणी की. हालांकि लोग ये समझ गए कि ये टिप्पणी किस पर की जा रही है. उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि पता नहीं लोग मेरे नाम पर पब्लिसिटी गेन करना बंद करेंगे. उनके पास अपनी बीमारी और घर के लोगों की हुई मौत का मुद्दा है, तो भी उन्हें शिल्पा शिंदे ही क्यों चाहिए?

शिल्पा शिंदे ने कसा तंज

उन्होंने कहा कि उस समय पर मेरा किसी ने साथ नहीं दिया. उस समय मैंने ‘साम, दाम, दंड, भेद’ अपनाया. अगर किसी ने महाभारत नहीं पढ़ी, तो देख लो. इस पर हिना खान ने शिल्पा शिंदे के तंज का जवाब देते हुए ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की. हिना खान ने इस मामसे में सीधे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कानून मंत्री करते हुए न्याय व्यवस्था पर तंज कसा. 

कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

हिना खान ने लिखा कि ‘माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कानून मंत्री जी, जिन लोगों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है, उन्हें रिहा कर दीजिए क्योंकि वो सब फाइटर हैं. वे सच्चाई के साथ खड़े हैं. उस समय उनका किसी ने साथ नहीं दिया, जिसके कारण उन्होंने अपराध किया. 

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