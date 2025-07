आप गांधी के वंशज हैं…शर्म आनी चाहिए आपको, बिहार की धरती पर तुषार गांधी का हुआ भारी अपमान, Video देख खौल उठेगा समर्थकों का खून

Tushar Gandhi: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी बिहार के मोतिहारी में पहुंचे। यहां तुषार गांधी उसी ऐतिहासिक नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहाँ महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसानों की पीड़ा सुनी थी। यह पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। तुषार गांधी ने 12 जुलाई को पश्चिमी चंपारण से अपनी पदयात्रा शुरू की थी और रविवार को तुरकौलिया में थे।

लेकिन रविवार को स्थानीय मुखिया ने तुषार गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें अपमानित करके सभा से बाहर निकाल दिया। बापू के संघर्षों को याद करने के लिए शुरू की गई यात्रा राजनीतिक तानों का शिकार हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, तुषार गांधी तुरकौलिया में एक नीम के पेड़ के नीचे एक संगोष्ठी में शामिल हो रहे थे। इस दौरान तुषार गांधी के साथ आए एक पदयात्री ने महागठबंधन के लिए वोट देने की अपील कर दी और महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की।

जोकि, कार्यक्रम के आयोजक और स्थानीय मुखिया बिनय सिंह को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने गांधीजी के परपोते तुषार गांधी पर बरसना शुरू कर दिया। स्थानीय मुखिया ने कहा कि लोग सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी के काम से खुश हैं। नीतीश सरकार अच्छी है, मोदी सरकार में सभी को फायदा हुआ है।

“Nitish & Modi have worked for the poor. All are progressing. You are Gandhi’s dynast? GET OUT.

~ SHAME ON You. You’re here for Politics.”😭

