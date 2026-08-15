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Tunnel Construction Process: क्या होता है टनल? कैसे किया जाता है निर्माण, कंस्ट्रक्शन के दौरान क्यों होती हैं दुर्घटनाएं

Tunnel Construction Process: अक्सर आपने खबरें पढ़ी होंगी कि टनल के निर्माण के दौरान अचानक पानी और मिट्टी आ जाने से कई मजदूर अंदर फंस गए. ऐसे में आइए जानते हैं कि टनल क्या होता है? इसका निर्माण कैसे किया जाता है? और निर्माण के दौरान दुर्घटनाएं क्यों होती हैं?

By: Sohail Rahman | Published: August 15, 2026 3:53:03 PM IST

कैसे होता है टनल का निर्माण?
कैसे होता है टनल का निर्माण?


Tunnel Construction Process: टनल जमीन के नीचे या समुद्र के नीचे बना एक रास्ता होता है, जिसे आस-पास की मिट्टी या चट्टान को खोदकर बनाया जाता है. आम तौर पर यह चारों तरफ से बंद होता है, सिवाय आने-जाने के रास्तों के जिन्हें ‘पोर्टल’ कहा जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि टनल का निर्माण कैसे किया जा सकता है?

टनल के निर्माण के लिए खुदाई शुरू करने से पहले इंजीनियर मिट्टी, चट्टानों के सैंपल और पानी के लेवल की जांच करते हैं. इसके बाद वर्कर मिट्टी हटाने के लिए बड़ी रोटरी टनल बोरिंग मशीनों (TBM) या कंट्रोल किए गए धमाकों (ड्रिल-एंड-ब्लास्ट) का इस्तेमाल करते हैं. दीवारें ढहने से बचाने के लिए टीमें तुरंत मुड़े हुए कंक्रीट या स्टील के हिस्से लगाती हैं. साफ हवा अंदर भेजने, धुंआ बाहर निकालने और सड़क बनाने या ट्रैक बिछाने के लिए सिस्टम लगाए जाते हैं.

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टनल कहां-कहां बनाए जाते हैं?

अब सवाल उठता है कि टनल कहां-कहां बनते हैं. आइए जानते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहाड़ों के आर-पार, शहरों के बीच और पानी के नीचे टनल का निर्माण किया जाता है. खड़ी ढलानों पर चढ़ने के बजाय ट्रेनों और कारों को सीधे गुजारने के लिए. व्यस्त सड़कों को खोदे बिना सबवे सिस्टम और यूटिलिटी लाइनें बनाने के लिए. जब पुल बनाना व्यावहारिक न हो, तब नदियों, खाड़ियों या चैनलों को पार करने के लिए टनल का निर्माण किया जाता है.

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सुरंग के निर्माण के दौरान क्यों होती हैं दुर्घटनाएं

सुरंग बनाने के दौरान दुर्घटनाएं जमीन के नीचे के अनिश्चित और मुश्किल माहौल, इंजीनियरिंग की जटिल चुनौतियों और इंसानी या मैनेजमेंट की गलतियों के कारण होती हैं. जमीन के बहुत नीचे काम करने से दिखाई कम देता है, जगह कम होती है और बाहर निकलने के रास्ते भी सीमित होते हैं. हालांकि, टनल के निर्माण के दौरान कई कारणों से दुर्घटनाएं होती हैं. जिसमें से एक कारण अचानक भू-वैज्ञानिक दिक्कतें भी हो सकती हैं.

आसान भाषा में समझाने का प्रयास करें तो कमजोर चट्टान, ढीली मिट्टी या जमीन के नीचे के नक्शों को गलत समझने से अचानक दुर्घटनाएं हो सकती हैं. इसके अलावा, जमीन के नीचे का पानी कमजोरी चट्टानों को तोड़कर सुरंग में भर सकता है. खुदाई या ब्लास्टिंग के दौरान छत या दीवार के हिस्से गिर सकते हैं. इसके अलावा, भी कई कारणों से दुर्घटना हो सकती हैं.

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Tags: Tunnel
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