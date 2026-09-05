तुकाराम मुंडे का ऐसा खौफ… रातों-रात बदला मुंबई का स्ट्रीट फूड, ठेलों पर ग्लव्स, हेयरनेट और बटर पेपर की धमाकेदार एंट्री; लोगों ने ली चुटकी!

मुंबई की गलियों में मिलने वाला चटपटा स्ट्रीट फूड हर किसी के मुंह में पानी ले आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वड़ा पाव या मंचूरियन को आप मजे से खाते हैं, वह आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? महाराष्ट्र के तेज-तर्रार फूड सेफ्टी कमिश्नर तुकाराम मुंडे का नाम सुनते ही मिलावटखोरों और लापरवाह दुकानदारों के पसीने छूट जाते हैं. हाल ही में उनका ऐसा खौफ देखने को मिला है कि मुंबई की पूरी फूड इंडस्ट्री का कायापलट हो गया है. कभी जिस वड़ा पाव को धड़ल्ले से पुरानी और गंदी छपाई वाले अखबारों में परोसा जाता था, बिना ग्लव्स के खाना बनता था और जहरीले रंगों वाले मंचूरियन बिकते थे, वह अब पूरी तरह बदल चुका है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक सख्त अफसर के डर से रातों-रात स्ट्रीट वेंडर्स की अक्ल ठिकाने आ गई है. इस बदलाव को देखकर जहां आम जनता हैरान है, वहीं लोग मजेदार चुटकियां लेते हुए कह रहे हैं कि असली खौफ इसी का नाम है.

अखबार के जमाने गए, बटर पेपर में परोसा जा रहा वड़ा पाव

मुंबई के स्ट्रीट फूड की पहचान रहा पुराना अखबार अब गलियों से गायब होने लगा है. पहले दुकानदारों की आदत होती थी कि गरमा-गरम वड़ा पाव या भजिए को किसी भी पुराने न्यूजपेपर में लपेटकर थमा देते थे, लेकिन तुकाराम मुंडे की सख्ती के बाद अब ऐसा करने पर ब्रेक लग गया है. अखबार की प्रिंटिंग स्याही में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक केमिकल्स सीधे खाने में उतर जाते थे, जो सेहत के लिए जहर समान थे. अब वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वेंडर्स ने अखबार की जगह साफ-सुथरे बटर पेपर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. इस छोटे से बदलाव ने स्ट्रीट फूड लवर्स को बड़ी राहत दी है, क्योंकि अब उनका फेवरेट स्नैक टेस्टी होने के साथ-साथ काफी हद तक सेफ भी हो गया है.

मंचूरियन से न जाने कहां गायब हो गया लाल रंग?

मुंबई की चाइनीज गाड़ियों और स्ट्रीट स्टॉल्स पर दिखने वाला लाल-पीला भड़कीला मंचूरियन और चटनी अब अपनी असली रंगत में लौटने लगे हैं. पहले आंखों को चुभने वाले आर्टिफिशियल फूड कलर्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता था, जिससे दिखने में तो खाना शानदार लगता था लेकिन पेट के लिए वह किसी बम से कम नहीं था. फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की लगातार रेड और पेनाल्टी के डर से अब रेस्टोरेंट और ठेलों वाले इन खतरनाक रंगों से तौबा कर चुके हैं. प्लेट में परोसे जाने वाले चाइनीज आइटम्स और सॉस अब नेचुरल और सेफ कलर्स में नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर ग्राहक भी चैन की सांस ले रहे हैं.

ग्लव्स, हेयरनेट और चमचमाती प्लेट्स की धमाकेदार एंट्री

सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि उसे बनाने और परोसने वालों का तरीका भी पूरी तरह बदल चुका है. कभी बिना हाथ धोए या बिना ग्लव्स के खाना परोसने वाले शेफ अब बाकायदा हाथों में दस्ताने (Gloves) और सिर पर हेयरनेट पहनकर काम कर रहे हैं. बर्तनों की साफ-सफाई का लेवल ऐसा हो गया है कि प्लेटों पर टिश्यू पेपर फेरने पर भी धूल का नामोनिशान नहीं मिलता. इसके अलावा ब्रेड, टोस्ट और केचप की बोतलों पर साफ-साफ मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी और इंग्रीडिएंट्स लिखे नजर आ रहे हैं.

तुकाराम मुंडे ने हिला डाला सिस्टम

इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस ‘बलाव’ वाले वीडियो को अब तक साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि ‘यह ताकत होती है जब एक सही अफसर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाता है.’ लोग सोशल मीडिया पर चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि मुंडे साहब के डर से मुंबई के दुकानदारों की रातों की नींद उड़ गई है. इस पूरी घटना ने साबित कर दिया है कि अगर प्रशासन थोड़ी सी सख्ती दिखा दे, तो रातों-रात पूरे सिस्टम की सूरत बदली जा सकती है.

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