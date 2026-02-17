बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए? टीटीई के आने से पहले घबराएं नहीं, मुश्किल में न फंसने के लिए करें ये काम

Rules For Train Ticket: अगर आप उन लोगों में से हैं जो अक्सर ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो आपका सामना TTE और RPF से ज़रूर हुआ होगा. कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में या किसी मजबूरी में, हम बिना टिकट या गलत टिकट के साथ सफ़र करते हैं, और पकड़े जाने पर नतीजों को लेकर डरे रहते हैं.

ऐसा तब होता है जब आपको अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता नहीं होता, जिसका नतीजा यह होता है कि पेनल्टी या जेल से बचने के लिए आपको जो भी कहा जाता है, आप उसे मान लेते हैं. उदाहरण के लिए, ज़्यादातर बार ट्रेन में बिना टिकट सफ़र न करने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है. ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, हमें कानूनी अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए. आइए जानें कि ऐसी स्थिति से बचने और घबराने से बचने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं.

यात्रा के दौरान टिकट न होने पर क्या होगा?

अगर आपके पास ट्रेन यात्रा के दौरान टिकट नहीं है या टिकट में गड़बड़ी है, तो टीटीई (Travelling Ticket Examiner) आपको अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता. भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, उसकी जिम्मेदारी तय किराया और निर्धारित जुर्माना लेकर वैध टिकट जारी करने की होती है. वह मनमाना जुर्माना नहीं लगा सकता और न ही बिना रसीद के पैसे ले सकता है. हर यात्री को भुगतान की आधिकारिक रसीद लेने का पूरा अधिकार है. टीटीई का काम नियमों को लागू करना है, न कि यात्री को डराना, धमकाना या अपमानित करना.

क्या टीटीई के पास है ट्रेन से उतारने की पॉवर?

यदि आपके पास वेटिंग टिकट है और आप स्लीपर या एसी कोच में यात्रा कर रहे हैं, तो सीट उपलब्ध न होने की स्थिति में टीटीई आपको जनरल कोच में जाने के लिए कह सकता है. हालांकि, वह आपको तुरंत ट्रेन से उतार नहीं सकता, जब तक कि रेलवे नियमों के तहत ऐसा करना आवश्यक न हो. विशेष रूप से महिला यात्रियों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के मामलों में टीटीई को संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए.

जुर्माना लागने के नियम

अगर टीटीई जुर्माना लगाता है, तो उसे स्पष्ट रूप से बताना होगा कि किस नियम के तहत कितना शुल्क लिया जा रहा है. वह अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं सुना सकता. यदि आपको लगे कि आपसे अधिक पैसे मांगे जा रहे हैं, बदसलूकी की जा रही है या धमकाया जा रहा है, तो आप शिकायत कर सकते हैं.

इस रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत

रेलवे ने शिकायत के आसान तरीके उपलब्ध कराए हैं. आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल या मैसेज करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा ‘रेल मदद’ ऐप के माध्यम से भी ट्रेन नंबर, कोच और घटना की जानकारी देकर शिकायत की जा सकती है. टीटीई किसी भी यात्री से रिश्वत नहीं ले सकता. अपने अधिकारों की जानकारी रखने से यात्रा सुरक्षित और परेशानी मुक्त बनती है.