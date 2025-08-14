Home > देश > ससुर निकला दरिंदा! बाथरूम में घुसकर बहू के साथ पीछे से की ऐसी हरकत… जानकर शादी करने से भी कतराएंगी लड़कियां

ससुर निकला दरिंदा! बाथरूम में घुसकर बहू के साथ पीछे से की ऐसी हरकत… जानकर शादी करने से भी कतराएंगी लड़कियां

Rajasthan: राजस्थान के कोटा से रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ एक बहू ने अपने ससुर पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। इस दौरान पीड़िता ने बताया कि उसका ससुर अक्सर बाथरूम में उसे घूरता रहता था। इतना ही नहीं  इसके बाद जो हुआ वो बेहद भयानक था।

Published By: Heena Khan
Published: August 14, 2025 12:27:51 IST

Rajasthan: राजस्थान के कोटा से रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ एक बहू ने अपने ससुर पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। इस दौरान पीड़िता ने बताया कि उसका ससुर अक्सर बाथरूम में उसे घूरता रहता था। इतना ही नहीं  इसके बाद जो हुआ वो बेहद भयानक था। दरअसल, जब भी वो  बाथरूम जाती थी, उसका ससुर उसका पीछा करता था। इतना  ही नहीं इस दौरान वो उसे बाथरूम में घूरता रहता था। एक दिन तो ससुर ने सारी हदें पार कर दीं हैं। 

पीछे से आकर करता था ये घिनौना काम 

जी हाँ, हद तो तब पार हो गईं जब उसे अकेला पाकर ससुर ने उसे पीछे से पकड़ लिया। फिर उसे बिस्तर पर धकेल दिया और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। इस दौरान बहू चिल्लाई और अपने ससुर को धक्का देकर वहाँ से भाग गई। इसके बाद उसने अपने पति को फोन करके ससुर की सारी हरकतों का खुलासा। बाद में बहू ने थाने जाकर अपने ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। वहीँ अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच में जुट गई है। 

रिटायर्ड फौजी था दरिंदा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये मामला रामगंजमंडी कस्बे का है। आरोपी एक रिटायर्ड फौजी है। पीड़ित बहू ने पुलिस को बताया- साहब, मेरी उम्र 22 साल है। मेरे पति जयपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मैं यहाँ अपने ससुराल में रहती हूँ। मेरी सास खैराबाद समिति की प्रधान हैं। वो  अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहती हैं। जबकि मेरे 55 वर्षीय ससुर फौज से रिटायर्ड हैं। वो  घर पर ही रहते हैं। आमतौर पर घर पर मैं और मेरे ससुर ही रहते हैं।

इसके अलावा पीड़िता ने इस बात की जानकारी दी है कि, अपने ससुर से काफी समय से परेशान थी। वजह थी उनकी गंदी हरकतें। जब भी मैं बाथरूम जाती, वो मुझे घूरते रहते। पहले तो मैंने उनकी हरकतों को नज़रअंदाज़ किया। लेकिन दिन-ब-दिन उनकी हरकतें और गंदी होती जा रही थीं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। मैं किसी तरह उनके चंगुल से छूटी। फिर मैं वहाँ से भाग निकली।

