Trump Tariff On India: ‘इतने सारे गले मिलने और ज़ोरदार दोस्ती के बावजूद…’, उधर ट्रंप ने धमकाया, इधर कांग्रेस ने घेर लिया, पूछे डाले सरकार से तीखे सवाल

Trump Tariff On India: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत के सामानों पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने के ऐलान के बाद विपक्षी दल लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्षी दलों ने इसे भारत की संप्रभुता पर हमला और मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता करार दिया है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी से तीखे सवाल पूछे हैं।

रमेश ने कहा, हाउडी मोदी के लिए इतना कुछ। नमस्ते ट्रंप के लिए इतना कुछ। अब की बार ट्रंप सरकार के लिए इतना कुछ। भाजपा सांसदों द्वारा नरेंद्र मोदी को भारत का तुरुप का इक्का बताना। इतने सारे गले मिलने, हाथ मिलाने और ज़ोरदार दोस्ती के बावजूद – “आपके दोस्त डोलांड” ने एक और झटका दिया है।

So much for Howdy Modi. So much for Namaste Trump. So much for Ab ki Baar Trump Sarkar. So much for BJP MPs hailing Narendra Modi as India’s trumpcard.

Despite all the hugs, all the handshakes, all the high-decibel bromance — “My friend Dolaand” has delivered yet another jolt.… pic.twitter.com/1odZjJ7T8u

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 4, 2025