Donald Trump on India Tariff: ‘अपनी कमजोरी को जनता के हितों…’, ट्रंप के टैरिफ बम फोड़ने पर राहुल ने PM मोदी को घेरा, दे डाली ये नसीहत

Donald Trump on India Tariff: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार(6 अगस्त) को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ लगाने का निर्णय एक तरह का “आर्थिक ब्लैकमेल” है। उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत पर एक गलत और अनुचित व्यापार समझौते के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

रायबरेली से सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है। यह देश को एक अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने का प्रयत्न है। पीएम मोदी को अपनी कमज़ोरी को भारतीय लोगों के हितों से ऊपर नहीं रखना चाहिए।”

डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए हैं जो भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की लगातार खरीद पर 25 % अतिरिक्त शुल्क लगाएगा। यह शुल्क मौजूदा 25 फीसदी शुल्क के अतिरिक्त होगा और अगले तीन हफ्तों में लागू होगा।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की धमकियों के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी जांच चल रही है।

Trump’s 50% tariff is economic blackmail – an attempt to bully India into an unfair trade deal.

PM Modi better not let his weakness override the interests of the Indian people.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 6, 2025