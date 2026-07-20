Tripura: ऑफिस में मिली DGP की लाश, पुलिस का शक है; अधिकारी ने अपनी ही सर्विस पिस्टल से ले ली खुद की जान

Agartala: त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग धनकर सोमवार को अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए. पुलिस को संदेह है कि यह आत्महत्या का मामला है. अनुराग धनखड़ 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी थे.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पुलिस को संदेह है कि धनकर ने अपनी ही सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली. हालांकि अभी मृत्यु के कारणों की पुष्टि नहीं की गयी है, पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है.

क्या है पूरा मामला

सोमवार को पुलिस को जब जानकारी मिली उस समय अनुराग धनकर अपने ऑफिस में निष्क्रिय पड़े थे. उन्हें तत्काल अगरतला के गोविंद बल्लभ पंत (जीबी) अस्पताल ले जाया गया,जहां लगभग 48 मिनट तक सीपीआर देने के बावजूद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था. उस समय उनकी नब्ज़ नहीं चल रही थी, रक्तचाप शून्य था, जीवन का कोई संकेत नहीं था. 12:48 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. अब पोस्टमार्टम से उनकी मृत्यु का कारण पता चलेगा.

प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या की हो सकती है. हालांकि, मुख्यमंत्री के सचिव किरण गिट्टे ने बताया कि उनकी मृत्यु के सटीक कारणों की अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है. डॉ. भौमिक ने कहा, “मृत्यु के कारण के बारे में डॉ. भौमिक ने कहा कि इसका पता केवल पोस्टमार्टम के बाद ही लगाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि धनकर को जब अस्पताल लाया गया था तब उनमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे, इसलिए उस समय किसी अंतर्निहित बीमारी का पता लगाना संभव नहीं था और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.”