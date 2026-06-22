तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट ने किया पार्टी का तख्तापलट! ममता दीदी की चेयरपर्सन पद की गई कुर्सी, अभिषेक बनर्जी पर भी गिरी गाज

TMC Internal Conflict: पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार को बड़ा तूफान आया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की संयोजक और पूर्व सीएम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी में गांज गिरा दी है. आज शाम न्यूटाउन में हुई मीटिंग के बाद, तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट ने ममता बनर्जी को तृणमूल चेयरपर्सन के पद से हटा दिया. हावड़ा सेंट्रल के MLA अरूप रॉय को नया चेयरपर्सन बनाया गया है.

इसके अलावा, रीताब्रत बनर्जी और दूसरों के नेतृत्व वाले असली तृणमूल गुट ने अभिषेक बनर्जी को पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी के पद से सस्पेंड कर दिया है. विधानसभा सेशन के बाद, बागी TMC MLAs ने न्यूटाउन के एक होटल में मीटिंग की. मीटिंग में 60 MLAs के साथ 70 पुराने पार्षद शामिल हुए. मीटिंग में 30 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई.

11 सदस्यों की कमेटी बनाई गई

मीटिंग में मौजूद सूत्रों ने बताया कि न्यूटाउन के एक होटल में बंद कमरे में हुई मीटिंग के दौरान 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई. पूर्व मंत्री और MLA अरूप रॉय को नई बनी नेशनल वर्किंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है.

मीटिंग में कौन-कौन शामिल हुआ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीटिंग में राज्य के पूर्व मंत्री जावेद खान, अरूप रॉय और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कई काउंसलर मौजूद थे. मीटिंग में TMC के नाम और पार्टी सिंबल का इस्तेमाल किया गया. मीटिंग में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और TMC चीफ ममता बनर्जी की कोई तस्वीर नहीं थी. जिला लेवल से लेकर MLA लेवल तक के 52 TMC नेता शहर के एक होटल में इकट्ठा हुए. इनमें 16 जिला प्रेसिडेंट, पूर्व MLA, काउंसलर और बागी MLA शामिल थे. इन सबने मिलकर नेशनल वर्किंग कमेटी बनाई और बनाने का ऐलान किया.

यह है TMC की नई नेशनल वर्किंग कमेटी

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नई नेशनल वर्किंग कमेटी ने अरूप रॉय को नेशनल प्रेसिडेंट, संदीपन साहा, जावेद खान और रीताब्रत बनर्जी को नेशनल जनरल सेक्रेटरी और फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास और रथिन घोष को वाइस प्रेसिडेंट बनाया है. इसके अलावा, बागी ग्रुप अब TMC के बैंक अकाउंट्स को टारगेट कर रहा है. जल्द ही लीगल एक्शन का एलान किया गया है.