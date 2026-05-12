‘बॉस का पायजामा…’ ममता बनर्जी की करीबी महुआ मोइत्रा की वह टिप्पणी, जिसके चलते कोलकाता से दिल्ली तक मचा था हड़कंप, क्या जाएंगी जेल?

Trinamool Congress MP Mahua Moitra: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 बुरी तरह हारने वालीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. एक आपत्तिजनक पोस्ट (पायजामा टिप्पणी ) को लेकर दिल्ली पुलिस ने महुआ मोइत्रा को समन भेजा और 13 मई को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा है.

दिल्ली पुलिस का महुआ मोइत्रा को समन

यहां पर बता दें कि अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर सांसद महुआ मोइत्रा ने तत्कालीन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं रेखा शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक आपत्तिजनक पोस्ट (पायजामा टिप्पणी ) की थी. यह आपत्तिजनक टिप्पणी उत्तर प्रदेश के चर्चित – हाथरस कांड के दौरान उनके स्टाफ से जुड़ी थी.

आलोचना के बाद डिलीट की थी पोस्ट

रेखा शर्मा के खिलाफ टिप्पणी के बाद यह मामला बेहद चर्चा में रहा. आलोचना होने के बाद महुआ मोइत्रा ने उस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया पोस्ट से डिलीट कर दी थी, लेकिन उस वक्त NCW ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान ले लिया और उस वक्त दिल्ली पुलिस को औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई.

अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को स्थानीय पुलिस से ट्रांसफर करते हुए उसे दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट को भेज दिया गया. यहां पर प्रमुख तौर पर साइबर क्राइम इत्यादि से जुड़े मामले को विस्तार से तफ्तीश करती है. ये IFSO यूनिट दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अंतर्गत यूनिट है.

क्या थी आपत्तिजनक टिप्पणी

गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने जुलाई 2024 में यह टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया कि NCW प्रमुख रेखा शर्मा अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं.छाते से जुड़ी एक घटना के संदर्भ में X (पहले Twitter) पर की गई इस टिप्पणी के कारण एक FIR दर्ज की गई, जिसमें ‘भारतीय न्याय संहिता, 2023’ की धारा 79 के तहत किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं.

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क्या है पूरा मामला

दरअसल, 4 जुलाई को, 2024 को NCW चीफ रेखा शर्मा हाथरस में हुई उस दर्दनाक भगदड़ में घायल हुई महिलाओं से मिलने गई थीं, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई थी. वीडियो में NCW चीफ भगदड़ वाली जगह पर किसी के साथ उनके लिए छाता पकड़े हुए दिख रही थीं. वीडियो पर रिएक्ट करते हुए सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने हैरानी जताई कि NCW चीफ खुद छाता क्यों नहीं पकड़ सकतीं. वहीं महुआ मोइत्रा ने ऐसे ही एक पोस्ट पर रिएक्ट किया और NCW चीफ पर निशाना साधा. तृणमूल MP ने रेखा शर्मा पर हमला करते हुए लिखा- ‘वह अपने बॉस का पजामा पकड़ने में बहुत बिज़ी हैं’

रेखा शर्मा पर अक्सर विपक्षी पार्टियां BJP की NDA सरकार के लिए और उसके इशारे पर काम करने का आरोप लगाती रही हैं. महुआ मोइत्रा की इस तीखी टिप्पणी पर रेखा शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और TMC MP को “ट्रोल” कहा. NCW चीफ ने महुआ मोइत्रा पर हमला करते हुए कहा था कि उन्हें अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस लोगों को ट्रोल कर रही हैं, और मैं ट्रोलर्स को अपना समय नहीं देती.