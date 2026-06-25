LLC Certificate Rule: ट्रेन में सफर करने के बाद भी मिल सकता है टिकट का पैसा, जानिए रेलवे के LLC सर्टिफिकेट का नियम

LLC Certificate Rule: ज्यादातर यात्रियों को यह जानकारी होती है कि ट्रेन रद्द होने, टिकट कन्फर्म न होने या ट्रेन के ज्यादा लेट होने पर रेलवे किराया वापस कर देता है. लेकिन भारतीय रेलवे के नियमों में एक ऐसा प्रावधान भी है, जिसके तहत यात्री यात्रा पूरी करने के बाद भी टिकट के पैसे वापस पाने का हकदार हो सकता है. यह सुविधा तब मिलती है जब यात्री को उसके टिकट में दर्ज श्रेणी से निचली श्रेणी में यात्रा करनी पड़ जाए. ऐसी स्थिति में रेलवे की ओर से किराए के अंतर की राशि वापस की जाती है.

क्या है LLC सर्टिफिकेट?

रेलवे में LLC का मतलब निम्न श्रेणी प्रमाणपत्र होता है. यह प्रमाण पत्र ट्रेन में मौजूद टिकट परीक्षक (TTE) द्वारा जारी किया जाता है. जब किसी यात्री को उसकी बुक की गई श्रेणी से नीचे की श्रेणी में यात्रा करनी पड़ती है, तब TTE यह प्रमाण पत्र जारी करता है. इसके आधार पर यात्री किराए के अंतर का रिफंड प्राप्त कर सकता है. यानी आपने यात्रा कर ली हो, तब भी टिकट के कुछ पैसे वापस मिल सकते हैं.

कब जारी किया जाता है LLC?

मान लीजिए किसी यात्री ने First AC में टिकट बुक कराई, लेकिन किसी तकनीकी कारण या कोच व्यवस्था में बदलाव के कारण उसे Second AC में यात्रा करनी पड़ी. ऐसी स्थिति में TTE LLC जारी कर सकता है. इसी तरह यदि किसी यात्री के पास Second AC का टिकट हो और उसे Third AC या Sleeper में यात्रा करनी पड़े, तो भी किराए के अंतर की राशि वापस पाने का अधिकार बनता है.

सोशल मीडिया पर क्यों चर्चा में आया यह नियम?

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में First AC कोच की जगह HA कोच लगाया गया था. HA कोच का एक हिस्सा First AC और दूसरा हिस्सा Second AC का होता है. बताया गया कि First AC के कुछ यात्रियों को सीट उपलब्ध न होने के कारण Second AC में यात्रा करनी पड़ी. ऐसे यात्रियों के लिए TTE ने LLC सर्टिफिकेट जारी किया, जिसके बाद किराए के अंतर का रिफंड मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई.

किन परिस्थितियों में मिल सकता है रिफंड?

रेलवे नियमों के अनुसार यदि कोच में तकनीकी खराबी आ जाए, कोच हटाना पड़े या यात्रियों को मजबूरी में निचली श्रेणी में भेजा जाए, तो LLC जारी किया जा सकता है. इस स्थिति में यात्री को पूरी राशि नहीं बल्कि बुक की गई श्रेणी और वास्तविक यात्रा की गई श्रेणी के किराए के बीच का अंतर वापस किया जाता है.

अन्य स्थितियों में भी मिलता है रिफंड

रेलवे यात्रियों को कई अन्य परिस्थितियों में भी रि फंड की सुविधा देता है.

ट्रेन रद्द होने पर पूरा किराया वापस किया जाता है.

टिकट कन्फर्म न होने पर राशि स्वतः वापस हो जाती है.

ट्रेन तीन घंटे या उससे अधिक लेट हो और यात्री यात्रा न करे, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरा रिफंड मिल सकता है.

ट्रेन का मार्ग बदलने या आंशिक रूप से रद्द होने की स्थिति में भी रिफंड का प्रावधान है.

क्यों जरूरी है इस नियम की जानकारी?

अक्सर यात्री निचली श्रेणी में यात्रा तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि वे किराए के अंतर की राशि वापस पाने के हकदार हैं. ऐसे में TTE से LLC सर्टिफिकेट लेना और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है. यात्रियों के लिए यह नियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी मिलती है और जरूरत पड़ने पर वे रिफंड का दावा कर सकते हैं.