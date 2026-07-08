ट्रेन के फर्स्ट AC कोच को बना दिया ‘सुहागरात का कमरा’; वीडियो वायरल होते ही टिकट चेकर पर गिरी गाज

First AC Coupe Honeymoon Coach: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फर्स्ट AC रेलवे कोच को हनीमून-स्टाइल थीम पर सजाया गया है, जिसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) ने कार्रवाई की है. इस अजीब सजावट पर ऑनलाइन काफी चर्चा हुई, कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या रेलवे कोच के अंदर ऐसी सजावट की इजाजत है.

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यह सजावट बिना किसी ऑफिशियल इजाजत के की गई थी और उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू कर दिया है. इस दौरान रेलवे ने एक्शन लेते हुए टिकट चेकर को सस्पेंड कर दिया है.

कपल ने खुद से सजावट करवाई

साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) के मुताबिक, यह घटना 6 जुलाई, 2026 को ट्रेन नंबर 11002 नंदीग्राम एक्सप्रेस में हुई. अधिकारियों ने कहा कि फर्स्ट AC कूच में सफर कर रहे एक कपल ने सफर से पहले अपने डिब्बे को सजाने के लिए एक ऑनलाइन डेकोरेटर को प्राइवेट तौर पर हायर किया था.

A First AC coach has reportedly been decorated with a “honeymoon-style” setup. The Railway administration must explain: is it’s allowed? @RailMinIndia @RailwaySeva @AshwiniVaishnaw @PMOIndia pic.twitter.com/ofE4AGawJH — The Nalanda Index (@Nalanda_index) July 7, 2026

SCR ने कहा कि डेकोरेटर बिना इजाज़त के ट्रेन कोच में घुस गया. रेलवे अधिकारियों ने इस घटना को एक गंभीर सुरक्षा चूक बताया क्योंकि सिर्फ उन्हीं लोगों को रिज़र्व्ड रेलवे कोच में जाने की इजाजत है. यह घटना तब सामने आई जब सजाए गए डिब्बे के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए.

टिकट चेकर सस्पेंड

इस घटना के बाद, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने टिकट चेकर (TTE) को सस्पेंड कर दिया. अधिकारियों ने यह पता लगाने के लिए एक डिटेल्ड डिपार्टमेंटल जांच का भी आदेश दिया है कि बिना इजाजत के डेकोरेटर को कोच में कैसे घुसने दिया गया. रेलवे अधिकारियों ने कहा कि डिपार्टमेंटल जांच के नतीजों के आधार पर सही कार्रवाई की जाएगी.