Train Cancelled: सफर से पहले सावधान! मई-जून की प्लानिंग पर फिरा पानी, कैंसिल हुईं कई ट्रेनें

Train Cancelled: गर्मियों की छुट्टियां आते ही लोग वीकेंड पर घूमने की प्लानिंग करने लगते हैं. वहीं अगर आप ऐसी कोई योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है. दरअसल, भारतीय रेलवे ने मई और जून तक कई रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है.

By: Heena Khan | Published: February 5, 2026 10:36:48 AM IST

भारतीय रेलवे ने मई-जून तक ट्रेनों की लिस्ट रद्द कर दी है।
भारतीय रेलवे ने मई-जून तक ट्रेनों की लिस्ट रद्द कर दी है।


Train Cancelled: गर्मियों की छुट्टियां आते ही लोग वीकेंड पर घूमने की प्लानिंग करने लगते हैं. वहीं अगर आप ऐसी कोई योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है. दरअसल, भारतीय रेलवे ने मई और जून तक कई रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है. जी हां! जम्मू तवी रेलवे डिवीजन में चल रहे इंजीनियरिंग काम की वजह से कई ट्रेनों को कैंसिल करने की अवधि जून तक बढ़ा दी गई है. इससे ट्रेन यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए, अगर आप अगले महीने के लिए टिकट बुक करने की सोच रहे हैं, तो स्टेशन पर किसी भी परेशानी से बचने के लिए घर से निकलने से पहले कैंसिल ट्रेनों की यह लिस्ट ज़रूर देख लें.

कौनसी ट्रेनें हुईं रद्द ?

ट्रेन नंबर 12207 काठगोदाम–जम्मू तवी एक्सप्रेस 2 जून, 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 12208 जम्मू तवी–काठगोदाम एक्सप्रेस 31 मई, 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 12209 कानपुर सेंट्रल–काठगोदाम एक्सप्रेस 2 जून, 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 12210 काठगोदाम–कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस 1 जून, 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 14611 गाजीपुर सिटी–श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस 29 मई, 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 14612 श्री माता वैष्णो देवी कटरा–गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस 28 मई, 2026 तक कैंसिल रहेगी.

यात्रा करने से  पहले चेक करें स्टेटस 

रेलवे प्रशासन के मुताबिक, जम्मू तवी डिवीजन में पुलों पर चल रहा इंजीनियरिंग का काम यात्रियों की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. लेकिन, ट्रेनों के लगातार कैंसिल होने से रुद्रपुर समेत पूरे तराई क्षेत्र में यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें.

