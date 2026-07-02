बेंगलुरु की खदान में दर्दनाक हादसा, चट्टान गिरने से बिहार के 8 श्रमिकों की मौत; कई घायल! राहत कार्य शुरू

Bengluru News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के दक्षिण तालुक स्थित मडापट्टना इलाके में गुरुवार सुबह एक पत्थर की खदान में बड़ा हादसा हो गया. खदान में काम के दौरान अचानक विशाल चट्टान खिसककर मजदूरों पर गिर गई, जिससे बिहार के 8 प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक मजदूर घायल हो गए. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार हादसे के समय कई मजदूर खदान में काम कर रहे थे.

गुरुवार सुबह बेंगलुरु साउथ तालुक के मादापट्टना इलाके में एक पत्थर की खदान में एक विशालकाय चट्टान ढह गई. इस हादसे में बिहार के रहने वाले आठ मजदूरों की मलबे में दबकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर घायल हो गए हैं.

सुबह-सुबह काम के दौरान हुआ हादसा

पुलिस के मुताबिक, यह हादसा सुबह-सुबह उस समय हुआ जब मजदूर खदान में पत्थर तोड़ने और खुदाई के काम में लगे हुए थे. वहां मौजूद एक मजदूर ने बताया कि साइट पर करीब 18 लोग काम कर रहे थे, तभी अचानक लगभग 40 फीट की ऊंचाई से एक बहुत बड़ी चट्टान मजदूरों के ऊपर आ गिरी. जानकारी के अनुसार सभी मृतक दिहाड़ी मजदूर थे और वहां स्टोन क्रशर साइट पर काम कर रहे थे.

राहत और बचाव कार्य शुरू

बता दें कि हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और मलबे को हटाने का काम शुरू किया. हादसे में घायल हुए मजदूरों को तुरंत इलाज के लिए पास के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल घायलों की सटीक संख्या का पता लगाया जा रहा है.

मजदूरों की तलाश में जुटी प्रशासन

प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए मलबा साफ किया जा रहा है कि कहीं कोई और मजदूर तो अंदर नहीं फंसा है.

बिहार के रहने वाले थे सभी मृतक

गौरतलब है कि पुलिस ने पुष्टि की है कि जान गंवाने वाले सभी आठ मजदूर बिहार के रहने वाले थे. उनके परिवारों को इस हादसे की जानकारी देने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कि यह चट्टान कैसे गिरी और क्या खदान में सुरक्षा नियमों की अनदेखी या लापरवाही की गई थी.