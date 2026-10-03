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Traffic Jam: मनाली, मसूरी और कैंची धाम…लंबे वीकेंड पर हिमाचल और उत्तराखंड की सड़कों पर लगा लंबा जाम, पर्यटक स्थलों पर उमड़ी भीड़

Traffic Jam: गांधी जयंती के मौके पर 3 दिनों की लंबी छुट्टी के कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ गई. मनाली, मसूरी और शिमला जैसे प्रमुख रास्तों और बद्रीनाथ धाम व कैंची धाम जैसे तीर्थ स्थलों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया.

By: Sohail Rahman | Published: October 3, 2026 3:08:13 PM IST

उत्तराखंड और हिमाचल में लगा लंबा जाम
उत्तराखंड और हिमाचल में लगा लंबा जाम


Traffic Jam: गांधी जयंती के मौके पर तीन दिन की लंबी छुट्टी के कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इससे मनाली, मसूरी और शिमला जैसे प्रमुख रास्तों और बद्रीनाथ धाम व कैंची धाम जैसे तीर्थ स्थलों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया. यह भीड़ लंबी छुट्टी शुरू होने से पहले ही बढ़ गई थी. 2 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी थी और उसके बाद शनिवार और रविवार होने से यात्रियों को लगातार तीन दिन की छुट्टी मिल गई.

लंबी छुट्टी से ठीक पहले गुरुवार को नई दिल्ली के कई इलाकों में भी ट्रैफिक जाम देखा गया. खबरों के मुताबिक, मंडी हाउस, कश्मीरी गेट, अक्षरधाम और प्रगति मैदान सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल थे, जहां आने-जाने वालों और यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई.

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हिमाचल के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ट्रैफिक का असर

शुक्रवार को मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई, जिससे मसूरी-देहरादून रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब से हजारों गाड़ियां वहां पहुंचीं. इसके अलावा, मसूरी में होटलों में लगभग 90 प्रतिशत कमरे भरे हुए थे, जबकि लाइब्रेरी बाजार के पास और केम्प्टी फॉल की ओर जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक धीरे-धीरे चल रहा था. न्यूज एजेंसी ANI द्वारा शेयर किए गए वीडियो से पता चला कि लंबी छुट्टी के दौरान मनाली में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे, जिससे पूरे इलाके में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई.



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कालका-शिमला हाईवे पर लगा लंबा जाम

इस बीच, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, कालका-शिमला हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया, जहां गाड़ियां घंटों फंसी रहीं और बहुत धीमी गति से आगे बढ़ीं. ट्रैफिक बढ़ने की वजह से यात्रा में अतिरिक्त समय लगे. बताया जा रहा है कि जिस यात्रा में आमतौर पर साढ़े तीन से चार घंटे लगते हैं, उसमें कई घंटे अतिरिक्त लग रहे थे.



उत्तराखंड में भी लगा जाम

उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाली सड़कों पर भारी जाम की खबर मिली, क्योंकि इस इलाके में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यात्रा कर रहे थे. इंडिया टुडे के अनुसार, जोशीमठ और मारवाड़ी के बीच सात किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा और गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गईं. नैनीताल के कैंची धाम (बाबा नीम करौली का आश्रम) में भी पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो से पता चलता है कि लंबे वीकेंड और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘हनुमान अंश’ की वजह से यह भीड़ उमड़ी थी.

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Tags: delhi news
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