Traffic Challan: ट्रैफिक चालान नहीं भरना पड़ेगा महंगा! बिजली बिल में जोड़ा जा सकता है जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये सुझाव

Traffic Challan News: सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान बकाया चालानों की वसूली को लेकर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ चालान जारी करना पर्याप्त नहीं है, उनकी वसूली के लिए भी ठोस व्यवस्था जरूरी है. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि देशभर में करीब 45000 करोड़ रुपये के ई-चालान जारी हुए हैं, लेकिन वसूली की रकम मात्र 25000 रुपये है. यानी अभी 20000 रुपये वसूल किए जाने बाकी हैं.
कोर्ट को यह भी बताया गया है कि ई-चालान तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन लोग इसे भरते नहीं है. कोर्ट ने लंबित चालानों की वसूली के लिए संबंधित सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और तकनीक के व्यापक इस्तेमाल पर जोर दिया.
कोर्ट ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान के लिए कैमरों और अन्य तकनीकी माध्यमों के इस्तेमाल की जरूरत बताई. बिना बीमा चल रहे वाहनों की पहचान कर उनके खिलाफ स्वचालित तरीके से चालान जारी करने की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया.
बकाया चालानों की वसूली के लिए सुझाए गए उपाय
- कोर्ट ने सुझाव दिया कि बिना चुकाए गए ट्रैफिक जुर्माने को बिजली के बकाया बिल में जोड़ा जा सकता है, ताकि जिन लोगों ने जुर्माना नहीं भरा है, उन पर उसे चुकाने का अतिरिक्त दबाव हो.
- लंबे समय से बकाया चालान वाले वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) जारी करने पर रोक, ऐसे वाहनों के डुप्लीकेट RC जारी करने पर भी रोक.
- वाहन की बिक्री की स्थिति में RC ट्रांसफर को बकाया चालान के भुगतान से जोड़ना.
- बकाया चालान वाले वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक.
- ऐसे वाहनों को परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने की व्यवस्था.
- बकाया चालान वाले वाहन मालिकों के नए ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन पर रोक लगाने पर विचार.
- पहले से जारी ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन पर भी विचार.
- लंबित चालान वाले वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) जारी करने की प्रक्रिया को भुगतान से जोड़ना.
- सड़क पर जांच के दौरान बकाया चालान मिलने पर वाहन के खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था.
- कैमरों और तकनीक की मदद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान और स्वचालित चालान की व्यवस्था.