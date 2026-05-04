Thalapathy Vijay: राजनीति में आने से पहले ‘नेता’ बन गए थे थलापति विजय! ये 5 फिल्में दे रहीं सबूत, देखें लिस्ट

Thalapathy Vijay Political Movies: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) ने अपनी फिल्मों के जरिए फैंस के दिल में खास जगह बनाई है. साउथ इंडिया में एक्टर विजय की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है. थलापति विजय ने कई फिल्मों में पुलिस की रोल प्ले करते हुए करप्ट सिस्टम से लड़ते दिखाया गया है. साथ ही कई फिल्मों में खुद नेता बनकर आम नागरिकों की मदद करते दिखाई दिए हैं. इस तरह थलापति विजय ने खुद ओर अभिनेता से राजनेता के रोल में ढाला. ऐसे में जब थलापति विजय राजनीति में आए, तो फैंस ने उन्हें आसानी से अपने नेता के रूप में स्वीकार कर लिया. थलापति विजय ने अपने करियर में कई राजनीतिक फिल्मों में काम किया है. जानें टॉप-5 फिल्मों की लिस्ट…

जननायकन

थलापति विजय की आखिरी फिल्म ‘जननायकन’ एक राजनीतिक एक्शन थ्रिलर के रूप में खूब चर्चा में आई थी. यह थलापति विजय की राजनीति में आने से पहले की फिल्म है. एच. विनोद द्वारा निर्देशित इस फिल्म में थलापति विजय ने एक पूर्व पुलिस अधिकारी का रोल प्ले किया है. इसमें थलापति विजय को करप्ट पॉलिटिशियन के खिलाफ जंग लड़ते दिखाया गया है. इस फिल्म को रिलीज होने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा. पहले यह फिल्म सेंसर बोर्ड के पास रुकी रही, जिसके बाद ऑनलाइन लीक हो गई. फिर आखिरकार इस फिल्म को थियेटर में रिलीज कर दिया गया.

सरकार

साल 2018 में रिलीज हुई साउथ की फिल्म ‘सरकार’ भी एक राजनीतिक फिल्म है. ए आर मुरुगदास के निर्देशन में बनाई गई इस फिल्म में एनआरआई बिजनेसमैन अपने शहर वापस लौटता है, जिसके बाद वह फर्जी मतदान के खिलाफ लंबी जंग लड़ता है. इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एक एनआरआई अपने देश आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है. 110 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 253 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

थलाइवा

साल 2013 में रिलीज हुई ‘थलाइवा’ फिल्म को ए. एल विजय द्वारा निर्देशित किया गया था. इस फिल्म में थलापति विजय ने एक आम आदमी का किरदार निभाया है, जो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए एक जननेता के रूप में उभरता है. इस फिल्म में विजय ने विश्व रामदुराई का रोल प्ले किया था. उनके पिता रामदुराई के रोल में बाहुबली फेम एक्टर सत्यराज थे, जो गैंगस्टर के किरदार में थे. थलाइवा फिल्म की कहानी बाप-बेटे के रिश्ते के आसपास ही घूमती रहती है. रिपोर्ट्स की मानें, तो 60 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 77 करोड़ की कमाई की थी.

मर्सल

साल 2017 में रिलीज हुई थलापति विजय की फिल्म ‘मर्सल’ में भी राजनीतिक एंगल है. इस फिल्म में थलापति विजय ने 1-2 नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग किरदार निभाया था. हालांकि उन्होंने फिल्म में किसी राजनेता का रोल नहीं किया, लेकिन फिल्म में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, भ्रष्टाचार और जीएसटी जैसे मुद्दों पर बड़े सवाल उठाए गए हैं. एटली द्वारा निर्देशित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट हुई थी.

कत्थी

साल 2014 में थलापति विजय की फिल्म कत्थी (Kaththi) रिलीज हुई थी. इस फिल्म में थलापति विजय ने एक कैदी का रोल प्ले किया था, जो भ्रष्ट सिस्टम और कॉर्पोरेट के खिलाफ किसानों के लिए लड़ता है. इसमें किसानों की समस्याओं, पानी की कमी और उनके हक पर कब्जा करने वाली कॉर्पोरेट कंपनियों के खिलाफ संघर्ष की कहानी दिखाई गई है. विजय ने इस मूवी में डबल रोल निभाया है.

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