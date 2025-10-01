Toll Tax पर Modi Govt का बड़ा एलान, NHAI ने लिया ये बड़ा फैसला, जानिए किसे मिलेगी राहत?

Toll tax rate list: जीएसटी से बचत होने के जश्न के बीच, देश भर के वाहन चालकों को टोल चार्ज में छूट मिलने वाली है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने अपने सभी रीजनल ऑफिस को टोल दरों में बदलाव करने का निर्देश दिए हैं.

इस संबंध में, 29 सितंबर को चंडीगढ़ स्थित NHAI के रीजनल ऑफिस से जारी एक पत्र में सभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले टोल प्लाजा के लिए नई टोल दरें तय करने को कहा गया है. इसमें महंगाई दर की गणना के लिए बेस ईयर 2004-05 के बजाय 2011-12 का इस्तेमाल करने को कहा गया है. NHAI अगले सप्ताह से नई दरें लागू करने की तैयारी कर रहा है.

देश भर में, टोल कंपनियां हमेशा से नए टोल दरें तय करने के लिए 2004-05 को बेस ईयर मानती रही हैं, जो हर साल 1 अप्रैल से लागू होती हैं। इस साल, टोल दरों में 5 से 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. अब, NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने उन्हें नए टोल दरें तय करने के लिए महंगाई दर की गणना में 2004-05 के बजाय 2011-12 को बेस ईयर इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है.

छोटी गाड़ियों के लिए टोल चार्ज में 5 से 10 रुपये की कमी होने की उम्मीद

NHAI के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 2004-05 को बेस ईयर मानने पर यह लिंक फैक्टर 1.641 था, लेकिन 2011-12 को बेस ईयर मानने पर यह घटकर 1.561 हो गया है. इसका मतलब है कि टोल दरें कम हो जाएंगी। अनुमान है कि नई टोल दरों से छोटी गाड़ियों के लिए 5 से 10 रुपये की बचत होगी.

अप्रैल में हुई बढ़ोतरी वापस हो सकती है

1 अप्रैल 2025 को लागू की गई टोल दर में बढ़ोतरी को वापस लिया जा सकता है. नतीजतन, टोल दरें पिछले साल के बराबर रहने की संभावना है। 2024 में टोल दरें 7.5% और अप्रैल 2025 से 5% बढ़ा दी गई थीं.

हरियाणा में 55 टोल प्लाजा से रोजाना 9 करोड़ रुपये का कलेक्शन

एनएचएआई भारत में 1.5 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1,087 टोल प्लाजा चलाता है. ये टोल प्लाजा सालाना 61,000 करोड़ रुपये और रोजाना औसतन 168 करोड़ रुपये का कलेक्शन करते हैं.

हरियाणा राज्य में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 55 टोल प्लाजा हैं. ये टोल प्लाजा रोजाना लगभग 9 करोड़ रुपये का रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं.हिसार एनएचएआई ऑफिस 10 टोल प्लाजा मैनेज करता है, जिससे रोजाना 1.68 करोड़ रुपये का टोल रेवेन्यू मिलता है.

