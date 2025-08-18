Toll Plaza Viral Video: टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा सेना के जवान पीटने पर गांव वालों ने लिया बदला! Toll Plaza पर कर दिया हमला, सामने आया भारी उपद्रव का VIDEO

Meerut Toll Plaza Viral Video: उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय सेना के एक जवान की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों ने जवान के साथ बर्बरता की है। टोल कर्मचारियों ने जवान के साथ गाली-गलौज की और लात-घूंसों व डंडों से उसकी पिटाई भी की। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी टोल प्लाजा का है। जवान पास के ही एक गाँव का रहने वाला है और इस समय सेना में कश्मीर में तैनात है। लेकिन गांव के लोगों को इस घटना की खबर लगते ही उन्होंने उस टोल प्लाजा पर हमला कर दिया जिसका भी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया-“मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर सेना के एक जवान पर हमले के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने टोल पर धावा बोल दिया और जमकर हंगामा किया। भीड़ ने टोल कर्मचारियों से हाथापाई की, जिससे मौके पर तनाव फैल गया। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और अधिकारी स्थिति को शांत करने के लिए काम कर रहे हैं।”

देखें वीडियो

After the assault of an Army jawan at Bhuni Toll Plaza in Meerut, angry villagers stormed the toll and created chaos. The crowd confronted toll staff, leading to tensions at the spot. A heavy police force was deployed, and officials are working to pacify the situation.@Uppolice… pic.twitter.com/6mKaib1lKW — Krishna Chaudhary (@KrishnaTOI) August 18, 2025

क्या था पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी टोल प्लाजा का है। यहाँ रविवार रात कपिल नाम का एक सेना का जवान अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की ओर जा रहा था। इसी दौरान वह करनाल हाईवे स्थित भूनी टोल प्लाजा पर पहुँच गया। दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान टोल शुल्क को लेकर उसकी टोल कर्मचारियों से कहासुनी हो गई।

जवान को लात-घूंसों और डंडों से पीटा

इस बहस ने कुछ ही देर में विवाद का रूप ले लिया। आरोप है कि इसी बीच टोलकर्मियों ने जवान की बुरी तरह पिटाई कर दी। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जवान को लात-घूंसों और डंडों से पीटा जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि इस दौरान एक टोलकर्मी ने जवान को मारने के लिए ईंट भी उठा ली। बताया जा रहा है कि घटना के कुछ देर बाद कपिल के पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए और इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।