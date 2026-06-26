Aaj Ka Mausam 26 June 2026: आज मौसम बदलेगा रंग, 21 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 80 KM/H की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

Today’s Weather 26 June 2026 | Aaj Ka Mausam 26 June 2026: देशभर में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है. मौसम का मिजाज अब तेजी से बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार 26 जून को उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी राज्यों सहित कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ मौसम बिगड़ सकता है. कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होगी.

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 21 राज्यों के लिए बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की भी संभावना है. मौसम में इस बदलाव से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे लंबे समय से पड़ रही गर्मी से राहत मिल सकती है. हालांकि खराब मौसम के दौरान लोगों और किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और बारिश (UP Weather 26 June 2026)

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है. नोएडा, मेरठ, आगरा, कानपुर, झांसी, वाराणसी और लखनऊ समेत कई शहर प्रभावित हो सकते हैं. 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है.

बिहार में बिजली गिरने का खतरा (Bihar Weather 26 June 2026)

बिहार के पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया और अन्य जिलों में भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी की है. लोगों से बारिश के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा गया है.

झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट (Jharkhand Weather 26 June 2026)

रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और हजारीबाग समेत कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है. 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. लगातार बारिश से कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

उत्तराखंड और हिमाचल में विशेष सावधानी (Uttarakhand Weather 26 June 2026)

पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. देहरादून, नैनीताल, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा जैसे इलाकों में मौसम खराब रहने की संभावना है। पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा बना रह सकता है. यात्रा से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें.

जम्मू-कश्मीर और पंजाब में बदलेगा मौसम (Jammu Kashmir and Punjab Weather 26 June 2026)

जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, पटियाला और जालंधर समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना है. पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. मौसम में बदलाव से तापमान कम होगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. हालांकि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहना जरूरी है.

राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश की दस्तक (Rajasthan and Madhya Pradesh Weather 26 June 2026)

राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर में आंधी और बारिश का अलर्ट है. वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और रीवा में भी मौसम बदलने वाला है. तेज हवाओं के साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी का असर कम होगा.

लोगों और किसानों के लिए जरूरी सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है. बिजली चमकने के समय खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें. किसानों को आंधी और भारी बारिश के दौरान खेतों में काम करने से बचने और फसलों की सुरक्षा के लिए पहले से जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी गई है. मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर लगातार नजर रखना नुकसान से बचने के लिए बेहद जरूरी है.