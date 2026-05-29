Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR में गरजे बादल, हरियाणा में भी हुआ मौसम खराब, IMD ने जारी किया अलर्ट

Todays Weather 29th May 2026: दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी के बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है. अचानक आए इस बदलाव से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह भी दी है.

दिल्ली-NCR में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-NCR में शाम के समय तेज धूल भरी आंधी चल सकती है. कई इलाकों में पहले ही बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई है. विभाग ने बताया कि शाम 6:15 बजे से रात 9 बजे तक तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी रफ्तार 50 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इसके साथ ही गरज-चमक और भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है.

दिल्ली के लगभग सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है. इनमें सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, शाहदरा, साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट दिल्ली शामिल हैं. मौसम विभाग ने लोगों से खुले स्थानों पर सावधानी बरतने और जरूरत न होने पर घर से बाहर न निकलने की अपील की है.

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी मौसम का असर देखने को मिल रहा है. अलीगढ़, झांसी, महोबा और मथुरा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं आगरा, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और हाथरस जैसे जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. कुछ स्थानों पर हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है. साथ ही बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना भी बनी हुई है.

हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में भी असर

दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के कई हिस्सों में भी मौसम खराब रहने की संभावना है. इन राज्यों में भी गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहें.

तापमान में आएगी गिरावट

मौसम में आए इस बदलाव का असर तापमान पर भी देखने को मिलेगा. विभाग का अनुमान है कि आने वाले घंटों में तापमान में 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है. इससे लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिलने की उम्मीद है.

हालांकि मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. खासतौर पर खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.