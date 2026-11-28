Aaj Ka Mausam: आज की सुबह कोहरे और ठंडी हवाओं के साथ हुई. दिल्ली-NCR से लेकर राजस्थान तक का मौसम अब बदलने लगा है. वहीं कई राज्यों में विज़िबिलिटी कम रहने की उम्मीद है. हिमाचल प्रदेश में भी घना कोहरा महसूस किया जा सकता है. इतना ही नहीं, दक्षिण भारत में बादलों की आवाजाही और बारिश से लोगों को कई तरह की दिक्क्त झेलनी होगी. मौसम विभाग (IMD) ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. चलिए जान लेते हैं आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक का मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली-NCR में सुबह कोहरा

शनिवार सुबह दिल्ली-NCR के कुछ इलाकों में हल्का तो कुछ जगहों पर घना कोहरा छा सकता है. हालांकि, दिन में आसमान साफ रहेगा और तापमान 8 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

यूपी में सुबह घना कोहरा

उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में सुबह घना कोहरा छा सकता है. बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन तापमान गिरने से सुबह और रात में ठंड बढ़ेगी.

बिहार में मौसम रहेगा सूखा

बिहार में शनिवार को बारिश का कोई अलर्ट नहीं है और दिन में धूप निकल सकती है. हालांकि, सुबह और रात में ठंड का असर बना रहेगा.

राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट

पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में 28 नवंबर को शीतलहर चलने की संभावना है. तापमान में गिरावट से सुबह और रात में ठंड बढ़ सकती है.

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पंजाब में घना कोहरा

पंजाब के कई इलाकों में शनिवार सुबह घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम हो सकती है. हरियाणा के आसपास के इलाकों में भी कोहरे का असर दिखेगा, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है.