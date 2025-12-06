Aaj Ka Mausam: शीतलहर का आतंक! कड़ाके की ठंड से कांपा दिल्ली-यूपी, जानिए अपने शहर का हाल

Today Weather Update: आज, 6 दिसंबर 2025 को भारत के कई राज्यों में ठंड का असली रूप देखने को मिलेगा. वहीं देश के चार राज्यों में बारिश के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इतना ही नहीं बल्कि इस बारिश से तापमान में तेज़ी से गिरावट भी देखने को मिलेगी. इस बीच निवासियों के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है. इतना ही नहीं बल्कि, मौसम विभाग ने कई शहरों में कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है.

उत्तर प्रदेश में हालात

उत्तर प्रदेश में आज, 6 दिसंबर 2025 को तापमान और गिरने की उम्मीद है. कानपुर, बरेली, आगरा, टुंडला, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान गिरने की उम्मीद है.

बिहार मौसम पूर्वानुमान

आने वाला हफ़्ता बिहार के लिए मुश्किल भरा रहने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के कई शहरों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पटना, भोजपुर, सारण, बक्सर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

दिल्ली का मौसम

शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी को ज़हरीली हवा से कोई राहत नहीं मिली, और हवा की क्वालिटी “बहुत खराब” कैटेगरी में रिकॉर्ड की गई. आज, शनिवार, 6 दिसंबर को, प्रदूषण की स्थिति और खराब होने की उम्मीद है. इस बीच, कड़ाके की ठंड जारी रहेगी.

यहां भारी बारिश होने की उम्मीद है

तेज़ी से बढ़ती ठंड के बीच मौसम विभाग ने एक चिंताजनक अलर्ट जारी किया है. हिमाचल प्रदेश में बारिश से अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा. इस बीच, कई शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है.

यहां छाएगा घना कोहरा

IMD के अनुसार, उत्तर भारत के 10 बड़े शहरों – कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, शिमला, नैनीताल, देहरादून, प्रयागराज, मनाली और चंडीगढ़ के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. लोगों को गाड़ी चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

गिरेगा पारा

कहने को ये अभी ठंड की शुरुआत है. लगातार तापमान का गिरना संदेश दे रहा है कि आने वाले महीने (जनवरी) में ठंड का आलम कुछ और ही होगा.