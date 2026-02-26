Aaj Ka Mausam: होली से पहले ही चढ़ा गर्मी का रंग! गर्म हवाएं या ठंडी फुहार? जानें दिल्ली से यूपी तक का मौसम

Today Weather: दिल्ली से लेकर अब यूपी तक का मौसम लगातार बदलता जा रहा है, अधिकतर राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. लगातार मौसंम बदल रहा है. जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा ह्री है. वहीं अब भी हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक मौसम ठंडा बना हुआ है. कई राज्य ऐसे हैं जहँ बर्फबारी और ओलावृषि भी जारी है. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर का हाल कैसा रहने वाला है?

दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग ने आज का ताजा अपडेट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 26 फरवरी से दिल्ली-NCR में दिन का तापमान और बढ़ना शुरू हो जाएगा. इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान मैक्सिमम टेम्परेचर में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी. आज मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि 3 मार्च तक दिल्ली-NCR में मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा.

राजस्थान का मौसम

मौसम विभाग के ताजा मौसम अपडेट के मुताबिकआने वाले हफ़्ते में राजस्थान में मौसम ज़्यादातर सूखा रहने की उम्मीद है. अगले सात दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के ज़्यादातर हिस्सों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है.

गुरुग्राम का मौसम

IMD की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, 26 फरवरी को गुरुग्राम में मौसम साफ और सुहावना रहने की उम्मीद है. दिन भर आसमान ज़्यादातर साफ रहेगा. सुबह हल्की ठंड महसूस होगी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप निकलेगी. अच्छी बात यह है कि मौसम को लेकर कोई वॉर्निंग जारी नहीं की गई है.

कौन हैं पारस डोगरा? जिसने कर्नाटक के फील्डर के हेलमेट पर मारी टक्कर, नेटवर्थ आईपीएल टीम और रणजी रिकॉर्ड…यहां जानें-सबकुछ

जम्मू-कश्मीर का मौसम

जहां एक तरफ गर्मी ने कई राज्यों में दस्तक दे दी है वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने आज जम्मू-कश्मीर में और दो दिन बाद हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है.

लखनऊ का हाल

लखनऊ के मौसम की बात करें तो आज 26 फरवरी 2026 को तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

मुंबई का मौसम

मुंबई के मौसम की बात करें तो आज 26 फरवरी 2026 को तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra: दोनों फोन में क्या है अंतर, दाम से लेकर जानें सबकुछ