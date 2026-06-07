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Today’s Weather 7 June 2026 : दिल्ली से लेकर पंजाब तक कई राज्यों में गरजेंगे बादल, उत्तर भारत में आंधी का खतरा

Heavy Rain Alert: देश में मौसम करवट ले रहा है. ऐसे में आज कई जगहों पर बारिश के आसार है. देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. जहां मानसूनी बारिश लोगों को भीषण गर्मी से राहत दे रही है, वहीं कुछ क्षेत्रों में अब भी लू और उच्च तापमान का असर बना हुआ है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 7, 2026 12:20:49 PM IST

Today’s Weather 7 June 2026 : दिल्ली से लेकर पंजाब तक कई राज्यों में गरजेंगे बादल, उत्तर भारत में आंधी का खतरा


Today’s Weather 7 June 2026| Aaj Ka Mausam : देशभर में मौसम के तेवर लगातार बदल रहे हैं. दक्षिण-पश्चिम मानसून अपनी रफ्तार पकड़ते हुए कई राज्यों तक पहुंच चुका है, जिससे कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है. 7 जून को भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. जहां मानसूनी बारिश लोगों को भीषण गर्मी से राहत दे रही है, वहीं कुछ क्षेत्रों में अब भी लू और उच्च तापमान का असर बना हुआ है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आज देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है.

मौसम विभाग के अनुसार, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई हिस्सों में आज भारी से ज्यादा भारी बारिश हो सकती है. कुछ क्षेत्रों में 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज होने की संभावना है. इसके अलावा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं. अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के लिए भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है.

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 मानसून ने बढ़ाई रफ्तार 

आईएमडी के ताजा अपडेट के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. 7 जून को ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों तक पहुंच गया है. साथ ही तेलंगाना, तमिलनाडु के शेष इलाकों, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून की सक्रियता बढ़ रही है. इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियों में और तेजी देखने को मिल सकती है.

 गोवा, लक्षद्वीप और तटीय इलाकों में भी बरसेंगे बादल

गोवा में आज से मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने की संभावना है, जिसके चलते कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. वहीं लक्षद्वीप और रायलसीमा क्षेत्र के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

 महाराष्ट्र, मध्य भारत और छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम

पश्चिम और मध्य भारत में भी मौसम करवट लेता नजर आएगा. कोंकण-गोवा क्षेत्र और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है. वहीं विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है.

 उत्तर भारत में राहत के साथ आंधी का खतरा

उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम मिला-जुला रहने का अनुमान है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. हालांकि पश्चिमी राजस्थान के लिए मौसम विभाग ने विशेष चेतावनी जारी की है. यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

Tags: Aaj Ka MausamHeavy Rain AlertIndia Weather Forecasttoday weather 7 june 2026
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