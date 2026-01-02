Home > देश > Today Weather: दिल्ली, UP, बीहर, पंजाब हरियाणा! इस हफ्ते इन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम? IMD की इस रिपोर्ट से हो जाएगा क्लियर

Today Weather: दिल्ली, UP, बीहर, पंजाब हरियाणा! इस हफ्ते इन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम? IMD की इस रिपोर्ट से हो जाएगा क्लियर

Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर यूपी तक हर तरफ ठंड ने कोहराम मचाया हुआ है. कहीं-शीतलहर ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा रखी है तो कहीं बारिश ने सितम ढाया हुआ है. ऐसे में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने लोग परेशान है.

By: Heena Khan | Published: January 2, 2026 7:44:07 AM IST

aaj ka mausam
aaj ka mausam


You Might Be Interested In

Weather Prediction: दिल्ली से लेकर यूपी तक हर तरफ ठंड ने कोहराम मचाया हुआ है. कहीं-शीतलहर ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा रखी है तो कहीं बारिश ने सितम ढाया हुआ है. ऐसे में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने लोग परेशान है. लगातार AQI खराब से भी खराब कैटिगिरी में जाता दिख रहा है. वहीं आज हम बताएंगे कि इस हफ्ते देशभर में मौसम कैसा रहने वाला है.

यहां होगी बारिश?

जहां एक तरफ जम्मू-कश्मीर-लद्दाखगिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1 जनवरी को हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई थी वहीं 2 जनवरी 2026 को हल्की छिटपुट बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है. सिर्फ यही नहीं बल्कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु में 01 और 02 जनवरी 2026 को तेज़ हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटा) के साथ अलग-अलग जगहों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है.

You Might Be Interested In

न्यूनतम तापमान का पूर्वानुमान

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, अगले 3 दिनों में 2-3°C की गिरावट आएगी और उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा. वहीं पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-4°C की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की बहुत संभावना है, अगले 3 दिनों तक कोई खास बदलाव नहीं होगा और उसके बाद के 2 दिनों में 2-3°C की गिरावट आएगी.

जानिए अन्य राज्यों का पुर्वनुमान

साथ ही महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, अगले 4 दिनों में 2-3°C की बढ़ोतरी होगी और उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा. गुजरात में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-4°C की धीरे-धीरे गिरावट आएगी और उसके बाद के 3 दिनों में 2-3°C की बढ़ोतरी होगी. पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा.

इन राज्यों में छाएगा कोहरा 

  • पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में कोहरा– 06 जनवरी 2026 तक
  • ओडिशा, उत्तराखंड में कोहरा-5 जनवरी 2026 तक
  • बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरा- 2 जनवरी 2026 तक
  • राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कोहरा- 3 जनवरी 2026
  • बिहार-उत्तर प्रदेश-जम्मू-कश्मीर-लद्दाखगिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में कोहरा-4 जनवरी 2026 तक

शुभमन और सारा तेंदुलकर में कौन है अमीर? जानिए दोनों की कमाई का बड़ा फर्क

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में बारिश के आसार, फिर छाया घना कोहरा; जानें आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम

You Might Be Interested In
Tags: Aaj Ka Mausamdelhi weathertoday weatherUP Weatherweather
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025

गोलगप्पे या स्ट्रीट फूड खाने से पहले दो बार सोच...

December 31, 2025
Today Weather: दिल्ली, UP, बीहर, पंजाब हरियाणा! इस हफ्ते इन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम? IMD की इस रिपोर्ट से हो जाएगा क्लियर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Today Weather: दिल्ली, UP, बीहर, पंजाब हरियाणा! इस हफ्ते इन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम? IMD की इस रिपोर्ट से हो जाएगा क्लियर
Today Weather: दिल्ली, UP, बीहर, पंजाब हरियाणा! इस हफ्ते इन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम? IMD की इस रिपोर्ट से हो जाएगा क्लियर
Today Weather: दिल्ली, UP, बीहर, पंजाब हरियाणा! इस हफ्ते इन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम? IMD की इस रिपोर्ट से हो जाएगा क्लियर
Today Weather: दिल्ली, UP, बीहर, पंजाब हरियाणा! इस हफ्ते इन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम? IMD की इस रिपोर्ट से हो जाएगा क्लियर