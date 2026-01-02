Today Weather: दिल्ली, UP, बीहर, पंजाब हरियाणा! इस हफ्ते इन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम? IMD की इस रिपोर्ट से हो जाएगा क्लियर

Weather Prediction: दिल्ली से लेकर यूपी तक हर तरफ ठंड ने कोहराम मचाया हुआ है. कहीं-शीतलहर ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा रखी है तो कहीं बारिश ने सितम ढाया हुआ है. ऐसे में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने लोग परेशान है. लगातार AQI खराब से भी खराब कैटिगिरी में जाता दिख रहा है. वहीं आज हम बताएंगे कि इस हफ्ते देशभर में मौसम कैसा रहने वाला है.

यहां होगी बारिश?

जहां एक तरफ जम्मू-कश्मीर-लद्दाख–गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1 जनवरी को हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई थी वहीं 2 जनवरी 2026 को हल्की छिटपुट बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है. सिर्फ यही नहीं बल्कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु में 01 और 02 जनवरी 2026 को तेज़ हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटा) के साथ अलग-अलग जगहों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है.

न्यूनतम तापमान का पूर्वानुमान

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, अगले 3 दिनों में 2-3°C की गिरावट आएगी और उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा. वहीं पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-4°C की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की बहुत संभावना है, अगले 3 दिनों तक कोई खास बदलाव नहीं होगा और उसके बाद के 2 दिनों में 2-3°C की गिरावट आएगी.

जानिए अन्य राज्यों का पुर्वनुमान

साथ ही महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, अगले 4 दिनों में 2-3°C की बढ़ोतरी होगी और उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा. गुजरात में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-4°C की धीरे-धीरे गिरावट आएगी और उसके बाद के 3 दिनों में 2-3°C की बढ़ोतरी होगी. पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा.

इन राज्यों में छाएगा कोहरा

पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में कोहरा – 06 जनवरी 2026 तक

ओडिशा , उत्तराखंड में कोहरा-5 जनवरी 2026 तक

बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरा- 2 जनवरी 2026 तक

राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कोहरा- 3 जनवरी 2026

बिहार-उत्तर प्रदेश-जम्मू-कश्मीर- लद्दाख – गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में कोहरा-4 जनवरी 2026 तक

