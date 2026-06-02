Aaj Ka Mausam 2 June: दिल्ली-यूपी से लेकर राजस्थान तक…देश के किन राज्यों में होगी बारिश?

Today Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में पिछले दिनों में मौसम काफी बेहतरीन बना हुआ है. लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली हुई है. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक फैले एक बड़े इलाके में तेज हवाओं, बारिश और तूफानों के कारण तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट आई है. इसके अलावा, इस बदलाव से उन लोगों को बहुत जरूरी राहत मिली है जो पहले लू की मार झेल रहे थे.

इसके अलावा इन राज्यों के लोगों के लिए खुशखबरी है कि बारिश का एक और दौर आने वाला है. 1 जून से 5 जून के बीच दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली में कैसा रहेगा आज का मौसम?

दिल्ली में अगर आज के मौसम की बात करें तो दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है. सुबह होते ही आसमान में बादल नजर आए. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि कई इलाकों में एक या दो बार गरज और बिजली चमकने के साथ हल्ली से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि 5 जून तक दिल्ली में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा. इसके अलावा, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की बात करें तो वो 100 से नीचे बना हुआ है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए भी छिटपुट बारिश और तूफानों की चेतावनी जारी की गई है.

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उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 2 जून से 5 जून के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 जून और 4 जून को बारिश हो सकती है. पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी 3 जून से 5 जून के बीच बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की भी संभावना है.

अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

जम्मू-कश्मीर के लिए 3 जून से 5 जून के बीच और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा दिल्ली के लिए 3 जून और 4 जून को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ़्तार से चलने वाली हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना को लेकर चेतावनी जारी की गई है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 3 और 4 जून और साथ ही 2 जून को भी ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है.

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इसके अलावा, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 से 5 जून के बीच, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 5 जून को और विदर्भ में 2 से 4 जून के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसके साथ ही गरज, बिजली चमकने और बादलों की गड़गड़ाहट होने की संभावना है.