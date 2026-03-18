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Today Weather: दिल्ली-NCR में बारिश का तोहफा! यूपी में भी सर्द हवाएं; जानें आज कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम?

Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर यूपी तक मौसम ने एक बार फिर अपना रुख बदल लिया है. जहां कुछ दिनों से इन राज्यों में खिली-खिली धूप निकल रही थी. वहीं अब यहां सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम सुहाना बना हुआ है.

By: Heena Khan | Published: March 18, 2026 7:19:47 AM IST

Today weather Update
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Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर यूपी तक मौसम ने एक बार फिर अपना रुख बदल लिया है. जहां कुछ दिनों से इन राज्यों में खिली-खिली धूप निकल रही थी. वहीं अब यहां सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम सुहाना बना हुआ है. कई इलाकों में छूट-पूट बारिश भी दर्ज की गई है. मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही ठंडा और खुशनुमा बना रहेगा. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर का हाल कैसा रहने वाला है. 

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दिल्ली का मौसम 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में मौसम में बदलाव आया है. ठंडी हवाएँ चल रही हैं और मौसम साफ़ बना हुआ है. मौसम विभाग का कहना है कि 19 मार्च से मौसम के मिजाज में एक बार फिर बदलाव आ सकता है. पूर्वानुमान के अनुसार, आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और एक या दो अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

जम्मू कश्मीर का मौसम 

जम्मू और कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट आई—जिससे फरवरी के बाद पहली बार पारा सामान्य स्तर से नीचे चला गया. पीर की गली, सिंथन टॉप, मरगन टॉप, गुलमर्ग, दूधपथरी, गुरेज़ घाटी, साधना टॉप, पहलगाम के ऊपरी इलाके और सोनमर्ग-ज़ोजिला मार्ग सहित कई ऊंचे इलाकों में 4 से 6 इंच तक बर्फबारी हुई.

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MP का मौसम 

मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच, मौसम विभाग ने एक अहम जानकारी जारी की है, जिसमें लोगों को 18 से 20 मार्च के बीच बारिश और आंधी-तूफान की संभावना के प्रति सचेत किया गया है. पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण, राज्य के कई जिलों में मौसम के हालात में तेज़ी से बदलाव आ सकता है. ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन जैसे कई बड़े शहरों में भी गरज और बिजली कड़कने के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया गया है.

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यूपी का मौसम 

उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार बदलता रह रहा है. पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद मंगलवार को तापमान में बढ़ोतरी हुई; हालांकि, मौसम विभाग ने अब एक नया अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज़ हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा, कई जिलों में बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है.

हरियाणा का मौसम 

पहाड़ों में बर्फबारी और एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) का असर अब हरियाणा में भी दिखने लगा है. ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में लगभग 1.8 डिग्री की गिरावट आई है, जिससे सुबह और शाम के समय हल्की ठंड फिर से महसूस होने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार, 19 और 20 मार्च को हरियाणा का मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. कई जिलों में गरज, चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है.

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Tags: Aaj Ka Mausamdelhi weatherhome-hero-pos-1today weatherUP Weather
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