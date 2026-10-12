Today Weather: दिल्ली में आंधी-बारिश से मौसम हुआ ठंडा, क्या अब बढ़ने वाली है सर्दी? IMD ने 12 राज्यों को चेताया

Aaj Ka Mausam: अचानक मौसम बदलने से लोगों को अब ठंड का एहसास होने लगा है. कई राज्यों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है. वहीं कहा जा रहा है कि अब धीरे-धीरे दिल्ली से लेकर यूपी तक लोगों को ठंड महसूस होने लगेगी. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर मेटियोरोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग के अनुसार, 12 अक्टूबर को दिन और रात दोनों समय, उत्तरी क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे, दिन में धूप रहेगी और रात में बारिश नहीं होगी; जबकि क्वांग ट्राई प्रांत के दक्षिण से ह्यू शहर तक और दक्षिण मध्य तटीय क्षेत्र के उत्तरी हिस्से में बारिश, मध्यम बारिश, और स्थानीय रूप से भारी बारिश और गरज के साथ बारिश होगी. चलिए जान लेते हैं आज किन-किन शहरों में जोरदार बारिश होने की उम्मीद है.

कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश

इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने अगले 24 घंटों में कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों में आज बारिश होने की उम्मीद है. दिल्ली में दो घंटे से भारी बारिश जारी है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है. तेज आंधी के कारण तापमान में भी गिरावट आ रही है.

दिल्ली का मौसम (Delhi Weather)

रविवार आधी रात से दिल्ली और नोएडा में मौसम अचानक बदल गया और आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश देखने को मिली है. दिल्ली में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि नोएडा में भी यह 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. साथ ही बता दें कि, कल रात से ठंड बढ़ गई है. कल रात से हो रही बारिश के कारण दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भर गया है. मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ घंटों तक बारिश की उम्मीद जताई है.

पंजाब का मौसम (Punjab Weather)

वहीं पंजाब के मौसम को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि, मानसून जाते-जाते बारिश लेकर आया है. अगले कुछ घंटों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भारी बारिश शुरू हो जाएगी. बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

उत्तराखंड का मौसम (Uttarakhand Weather)

पहाड़ी राज्यों में रविवार से बारिश जारी है. मौसम विभाग ने सोमवार को भी बारिश का अनुमान लगाया है. कल भारी बारिश के बाद उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में तापमान लगातार गिर रहा है. मौसम विभाग ने रविवार को भी बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है.

हिमाचल प्रदेश का मौसम (Himachal Pradesh Weather)

वहीं उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है. जिसके कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है. कहा जा रहा है कि अब पहाड़ी इलाकों में ठंड का आगाज हो गया है.

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