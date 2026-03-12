Home > देश > Today Weather: देश में ‘हीट अटैक’! दिल्ली तप रही, राजस्थान में लू का खतरा, जानें अपने शहर का हाल

Today Weather: देश में ‘हीट अटैक’! दिल्ली तप रही, राजस्थान में लू का खतरा, जानें अपने शहर का हाल

Aaj Ka Mausam: मार्च का एक तिहाई महीना बीत चुका है, और गर्मी पूरे इलाके में फैल चुकी है. उत्तरी लैटिट्यूड में सुबह अभी भी धुंधली है. जैसे-जैसे दिन चढ़ रहा है, लोग मार्च में अप्रैल जैसी गर्मी से परेशान हो रहे हैं.

By: Heena Khan | Published: March 12, 2026 8:04:14 AM IST

Today weather Update
Today weather Update


Aaj Ka Mausam: मार्च का एक तिहाई महीना बीत चुका है, और गर्मी पूरे इलाके में फैल चुकी है. उत्तरी लैटिट्यूड में सुबह अभी भी धुंधली है. जैसे-जैसे दिन चढ़ रहा है, लोग मार्च में अप्रैल जैसी गर्मी से परेशान हो रहे हैं. मौसम एजेंसी के मुताबिक, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, पंजाब के कई हिस्सों, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा तापमान नॉर्मल से काफी ज़्यादा रहा. राज्यवार मौसम का अनुमान पढ़ें.

दिल्ली-NCR का मौसम 

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में आसमान साफ ​​रहेगा और मौसम सूखा रहेगा. 12 और 13 मार्च को भी मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद है.

राजस्थान का मौसम 

मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए हीटवेव की चेतावनी जारी की है क्योंकि राज्य के अलग-अलग इलाकों में पारा नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, और इस मौसम में पहली बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है.

जम्मू कश्मीर 

जम्मू और कश्मीर के ज़्यादातर हिस्सों में पिछले कई दिनों से तापमान नॉर्मल से ज़्यादा रहा है. ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद तापमान फिर से बढ़ गया है.

कोलकाता में बारिश 

मौसम विभाग के मुताबिक कोलकाता समेत पूरे राज्य में गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. मौसम विभाग ने गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने का अनुमान लगाया है, लेकिन तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा. अगले कुछ दिनों तक गरज के साथ बारिश और बारिश होने की उम्मीद है.

यूपी का मौसम 

उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक मौसम ज़्यादातर सूखा रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान नॉर्मल से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रह सकता है. इससे दोपहर में गर्मी धीरे-धीरे बढ़ेगी और लोगों को गर्म हवाएं भी चल सकती हैं.

बिहार का मौसम 

बिहार और झारखंड में भी मौसम धीरे-धीरे बदल रहा है. मार्च के पहले हफ़्ते से ही तापमान बढ़ने लगा है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश का भी अनुमान लगाया है. IMD के मुताबिक, 9 से 11 मार्च के बीच राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है.

