Home > देश > Delhi-NCR Ka Mausam: सावधान! राजधानी में होगी तेज रफ्तार वाली बारिश, फिर पानी से लबालब होंगी दिल्ली की गलियां

Delhi-NCR Ka Mausam: सावधान! राजधानी में होगी तेज रफ्तार वाली बारिश, फिर पानी से लबालब होंगी दिल्ली की गलियां

Delhi-NCR Ka Weather: मानसून जाते जाते भी दिल्ली पर अच्छा खासा मेहरबान है। वहीँ आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में रात-दिन झमाझम आसमान से पानी बरस रहा है। वहीँ इस दौरान हालात ये हैं कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट जारी किया गया है।

Published By: Heena Khan
Published: August 27, 2025 06:27:12 IST

delhi ncr weather
delhi ncr weather

Delhi-NCR Weather: मानसून जाते जाते भी दिल्ली पर अच्छा खासा मेहरबान है। वहीँ आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में रात-दिन झमाझम आसमान से पानी बरस रहा है। वहीँ इस दौरान हालात ये हैं कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इलाके में लगातार बादल बरसेंगे। कई दिनों से जहाँ दुपहर में धुप देखने को मिल रही है तो वहीँ शाम में मौसम सुहाना हो जाता है और जमकर बादल बरसते हैं। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में ऐसे ही कई दिन और बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है।

कब मिलेगी बारिश से राहत 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें,  गुड़गांव का आधा हिस्सा बारिश के पानी में डूब गया है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि दिल्ली एनसीआर में मानसून की बारिश कब तक जारी रहेगी। ऐसे में आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग और स्काईमेट वेदर प्राइवेट लिमिटेड, दोनों की रिपोर्ट की माने तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर को बारिश से कोई राहत नहीं मिलने वाली है।

Mata Vaishno Devi Yatra: वैष्णो देवी मार्ग पर ढह गई जमीन, 5 लोगों ने गंवाई जान, 14 घायल, तीर्थ यात्रा स्थगित

क्यों हो रही है भारी बारिश 

वहीँ मानसून को लेकर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ,1 सितंबर तक दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी। दिल्ली-एनसीआर में अभी मानसून एक्टिव रहने वाला है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर और यहाँ तक कि जम्मू-कश्मीर में जो भारी बारिश हो रही है, वो बंगाल की खाड़ी में बने नए निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से है।

Tags: Aaj Ka Mausamdelhi ncr weatherdelhi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर दिन अपनाएं ये तरीके और पाएँ लंबे नेल्स

August 27, 2025

क्या है हेयरफॉल की असली वजह?जानकर रह जाएंगे हैरान

August 27, 2025

इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

August 27, 2025

केसर का पानी पीने से पुरुषों को मिलेंगे ये 5...

August 27, 2025

आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ...

August 27, 2025

स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां...

August 27, 2025
Delhi-NCR Ka Mausam: सावधान! राजधानी में होगी तेज रफ्तार वाली बारिश, फिर पानी से लबालब होंगी दिल्ली की गलियां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Delhi-NCR Ka Mausam: सावधान! राजधानी में होगी तेज रफ्तार वाली बारिश, फिर पानी से लबालब होंगी दिल्ली की गलियां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi-NCR Ka Mausam: सावधान! राजधानी में होगी तेज रफ्तार वाली बारिश, फिर पानी से लबालब होंगी दिल्ली की गलियां
Delhi-NCR Ka Mausam: सावधान! राजधानी में होगी तेज रफ्तार वाली बारिश, फिर पानी से लबालब होंगी दिल्ली की गलियां
Delhi-NCR Ka Mausam: सावधान! राजधानी में होगी तेज रफ्तार वाली बारिश, फिर पानी से लबालब होंगी दिल्ली की गलियां
Delhi-NCR Ka Mausam: सावधान! राजधानी में होगी तेज रफ्तार वाली बारिश, फिर पानी से लबालब होंगी दिल्ली की गलियां
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?