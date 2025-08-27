Delhi-NCR Ka Mausam: सावधान! राजधानी में होगी तेज रफ्तार वाली बारिश, फिर पानी से लबालब होंगी दिल्ली की गलियां

Delhi-NCR Weather: मानसून जाते जाते भी दिल्ली पर अच्छा खासा मेहरबान है। वहीँ आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में रात-दिन झमाझम आसमान से पानी बरस रहा है। वहीँ इस दौरान हालात ये हैं कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इलाके में लगातार बादल बरसेंगे। कई दिनों से जहाँ दुपहर में धुप देखने को मिल रही है तो वहीँ शाम में मौसम सुहाना हो जाता है और जमकर बादल बरसते हैं। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में ऐसे ही कई दिन और बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है।

कब मिलेगी बारिश से राहत

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुड़गांव का आधा हिस्सा बारिश के पानी में डूब गया है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि दिल्ली एनसीआर में मानसून की बारिश कब तक जारी रहेगी। ऐसे में आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग और स्काईमेट वेदर प्राइवेट लिमिटेड, दोनों की रिपोर्ट की माने तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर को बारिश से कोई राहत नहीं मिलने वाली है।

क्यों हो रही है भारी बारिश

वहीँ मानसून को लेकर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ,1 सितंबर तक दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी। दिल्ली-एनसीआर में अभी मानसून एक्टिव रहने वाला है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर और यहाँ तक कि जम्मू-कश्मीर में जो भारी बारिश हो रही है, वो बंगाल की खाड़ी में बने नए निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से है।