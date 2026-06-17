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टीएमसी और शिवसेना यूबीटी के सांसदों में कैसे हुई टूट? 3 पॉइंट्स में समझिए पूरा समीकरण

TMC Splits: पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 20 से अधिक सांसदों और अब शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों की टूट कैसे हुई? आइए पूरा समीकरण 3 पॉइंट्स में समझते हैं.

By: Sohail Rahman | Published: June 17, 2026 9:54:48 AM IST

टीएमसी और शिवसेना यूबीटी के सांसदों में कैसे हुई टूट?
टीएमसी और शिवसेना यूबीटी के सांसदों में कैसे हुई टूट?


Shivsena UBT MP Splits: पश्चिम बंगाल में एक तरफ टीएमसी की टूट की खबर सामने आ रही है. तो वहीं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के सांसदों के टूटने की खबर सामने आ रही है. ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? क्या तृणमूल कांग्रेस के सांसदों और शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने अपनी मर्जी से अपनी-अपनी पार्टी से अलग होने का फैसला लिया है? या इसके पीछे किसी का हाथ है. इसको लेकर आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन चल रहा है तो वो सारा कन्फ्यूजन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान से सब क्लियर हो जाएगा.

आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने क्या-क्या कहा? इन दोनों पार्टी के टूटने के पीछे का पूरा खेल अब धीरे-धीरे सामने आ रहा है. ऐसे में आज इस आर्टिकल में आपको बताएंगे कि टीएमसी और शिवसेना यूबीटी के सांसदों को कैसे तोड़ा गया?

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बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा?

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी के सांसदों के नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय पर कहा कि काकोली घोष नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी की नई अध्यक्ष होंगी. इसके अलावा, ऋतब्रत बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सिंबल को लेने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. तृणमूल कांग्रेस के किसी भी सांसदों की सांसदी नहीं जाएगी. सांसदों के मामले में फैसला कोर्ट नहीं स्पीकर ओम बिरला करेंगे. इस मामले में स्पीकर ही अंतिम ऑथोरिटी होंगे.

यह भी पढ़ें – Maharashtra Politics: अगले 48 घंटों में उद्धव ठाकरे शिवसेना के 7 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हो सकते हैं शामिल

किसी के दबाव में आकर नहीं किए हस्ताक्षर

इसके अलावा, निशिकांत दुबे ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सभी 20 से ज्यादा सांसदों ने बिना किसी दबाव में आकर पत्र में हस्ताक्षर किए थे और फिर स्पीकर को दिए थे. बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सांसदों से कोई डील नहीं हुई है. पैसों का कोई लेनदेन नहीं हुआ है. कोर्ट में ममता बनर्जी की फजीहत होगी कि क्या करें? सांसदों के एनसीपी (नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी) में विलय के खिलाफ लड़े या फिर तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को बचाने के लिए लड़ाई लड़ें. तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के एनसीपी में विलय पर लोकसभा से कानूनी मोहर अगले सप्ताह लग जाएगी. तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के सांसदों के टूट की रणनीति सामने आई है. जिसके पीछे के पूरे गणित को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं.

  • पहला तो ये हैं कि किसी भी पार्टी का सीधे बीजेपी में विलय नहीं करवाया जा रहा है.
  • दूसरा इन पार्टियों का क्षेत्रीय पार्टियों में विलय करवाया जा रहा है.
  • टीएमसी के सांसदों का नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में विलय कराया जा रहा है.
  • शिवसेना यूबीटी के सांसदों का शिवसेना शिंदे गुट में विलय कराए जाने की खबर सामने आ रही हैं. हालांकि, इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

शिवसेना यूबीटी के सांसदों की दिल्ली में होगी बैठक

उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसद दिल्ली पहुंच गए हैं. यूबीटी के बागी सांसद की पहले एकनाथ शिंदे के साथ बैठक होगी. यह बैठक सांसद श्रीकांत शिंदे के दिल्ली आवास 31 मीना बाग, मौलाना आज़ाद रोड पर होगी. ये बैठक उसी तरह से हो रही है, जैसे ममता बनर्जी के सांसदों की बैठक बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई थी.

यह भी पढ़ें – C Vijayabaskar: नहीं थम रहा AIADMK में इस्तीफों का दौर, अब इस बड़े नेता ने छोड़ा साथ; CM विजय के साथ जाएंगे?

श्रीकांत शिंदे के आवास पर बैठक के बाद ये सांसद स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं और उन्हें समर्थन पत्र सौंप सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक पहले ये सांसद लोकसभा में अलग गुट बनाने की प्रक्रिया पूरी करेंगे और उसके बाद इस गुट का शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय कराया जाएगा.

Tags: mamata banerjeenishikant dubey
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